Kein Kopftuch auf der Richterbank: Bundesverfassungsgericht billigt Hessens Regelung

Sie ist eine überzeugte Muslima, die in der Öffentlichkeit immer ein Kopftuch trägt. Gleichzeitig aber will die junge Frau aus Hessen Juristin werden. Um das Zweite Staatsexamen ablegen zu können, muss sie im Rahmen des Rechtsreferendariats auf der Richterbank eines Gerichts Platz nehmen. Aber auch dort will sie ihr Kopftuch nicht ablegen. Das aber ist nach der geltenden Rechtslage in Hessen nicht möglich.

Noch vor der Aufnahme ihrer Ausbildung wurde die in Frankfurt/Main geborene Deutsch-Marokkanerin darüber belehrt, dass sich Referendare im juristischen Vorbereitungsdienst gegenüber Bürgerinnen und Bürgern religiös neutral zu verhalten hätten und sie daher mit einem Kopftuch keine Tätigkeiten ausüben dürfe, bei denen sie als Repräsentantin der Justiz oder des Staates wahrgenommen werden könnte.

Gegen diese Vorschrift zog die angehende Juristin vor Gericht und rief auch das Bundesverfassungsgericht an. Doch die Hüter der Verfassung wiesen ihre Beschwerde zurück. In einem am Donnerstag veröffentlichten Beschluss stärkte der Zweite Senat mit Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle an der Spitze dem Land Hessen den Rücken. Die Entscheidung des Gesetzgebers für eine Pflicht, sich im Rechtsreferendariat in weltanschaulich-religiöser Hinsicht neutral zu verhalten, sei aus verfassungsrechtlicher Sicht zu respektieren.

Kopftuchverbot ist nicht zwingend

Zwar stelle die Vorschrift einen Eingriff in die Glaubensfreiheit dar, dieser sei aber gerechtfertigt, da ihm andere Verfassungsgüter wie die Grundsätze der weltanschaulich-religiösen Neutralität des Staates sowie die Funktionsfähigkeit der Rechtspflege gegenüberstehen. Allerdings sei das Verbot nicht zwingend, andere Bundesländer könnten auch anders entscheiden. „Hier kommt keiner der kollidierenden Rechtspositionen ein derart überwiegendes Gewicht zu, das dazu zwänge, der Beschwerdeführerin das Tragen religiöser Symbole im Gerichtssaal zu verbieten oder zu erlauben“ (Az 2 BvR 1333/17).

Das Kopftuchverbot im Gerichtssaal führt nach dem Spruch der Verfassungshüter auch zu keiner Benachteiligung im Rahmen der Ausbildung. „Die Ableistung eines im Ergebnis vollwertigen Rechtsreferendariats bleibt also möglich.“ In Hessen können die angehenden Juristinnen, die ihr Kopftuch im Gerichtssaal nicht ablegen wollen, die Gerichtsverhandlungen als Zuschauer im Sitzungssaal verfolgen und die fehlende Leistung durch andere Leistungen ersetzen.

Kopftuchverbot gibt es in Baden-Württemberg bereits seit 2017

Der baden-württembergische Justizminister Guido Wolf (CDU) begrüßte den Spruch der Karlsruher Richter. „Das Urteil schafft Rechtssicherheit auch für unser Gesetz in Baden-Württemberg: eine Richterin oder Staatsanwältin mit Kopftuch im Gerichtssaal kann Zweifel an der Neutralität der Justiz wecken.“ Neutralität und Funktionsfähigkeit der Justiz seien „tragende Säulen“ unseres Rechtsstaats. Diese würden durch das äußere Erscheinungsbild der Angehörigen der Justiz dokumentiert.

Baden-Württemberg hatte schon 2017 ein Kopftuchverbot bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften des Landes erlassen. Ähnliche Regelungen gibt es auch in Nordrhein-Westfalen, Berlin und Bremen. Niedersachsen bringt derzeit ein entsprechendes Gesetz auf den Weg.