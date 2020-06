Anzeige

Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hat schon mehrfach Nein gesagt – nun liegen die letzten Hoffnungen der Nachwuchslehrer auf dem Petitionsausschuss des Landtags. Ihr Ziel: Sie wollen in diesem Corona-Ausnahmejahr kein letztes Staatsexamen ablegen.

Zumindest wollen sie keine Prüfungsnote bekommen. Allerdings nicht, weil sie sich vor dem Büffeln drücken wollen, wie Max Schall von der Initiative „Option Durchschnittsexamen“ betont.

„Der Grundgedanke ist folgender: Wenn wir ein Examen mit der Durchschnittsnote unserer bisherigen Leistungen bekommen, dann können wir sofort in der Schule eingesetzt werden. Wir können den Fachlehrern unter die Arme greifen.“

Nachwuchslehrer wollen sofort ins Klassenzimmer

Fast 900 von rund 3.000 angehenden Referendaren aus Baden-Württemberg haben die Petition unterschrieben. Sie verweisen auf die Notsituation: die angegriffenen Nerven vieler Eltern, die Wissenslücken der Kinder in Zeiten des Fernunterrichts, eine hohe Zahl krank geschriebener Lehrer.

Aber auch eigener Leidensdruck spielt bei den Junglehrern eine Rolle. „Es ist schwierig, sich für die Prüfungen vorzubereiten, da die Bibliotheken lange geschlossen waren – zum Teil muss man Arbeitsplätze dort 14 Tage im Voraus buchen“, sagt Schall, der an der Tübinger Uni auf Chemie- und Englischlehrer am Gymnasium studiert hat.

Viele haben ihre Jobs verloren und können sich das Studentenleben nicht leisten. Max Schall, Mitinitiator der Petition „Option Durchschnittsexamen

Auch die Aussicht auf das Gehalt eines Aushilfslehrers lockt die Staatsexamenskandidaten: „Viele von uns haben in der Corona-Krise ihre Jobs verloren und können sich das Studentenleben kaum noch leisten.“

Das Referendariat aber beginnt immer erst im Januar und Februar. Rückendeckung erhalten die Junglehrer von Gewerkschaften und Elternbeiräten auf Landes- und Bundesebene, anfangs war auch Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) offen für ihre Idee.

Junglehrer als Lernbegleiter einzusetzen sei besonders an den notleidenden Grundschulen und den sonderpädagogischen Zentren eine „interessante Idee“, sagt Matthias Schneider, Landessprecher der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW).

„Wir sind die Letzten, die sagen, man müsse Qualitätsstandards absenken“, betont er – doch angesichts der schlechten Ausstattung der Schulen müsse man auch bedenken, ob es sinnvoll sei, den Lehrernachwuchs „auszubremsen“.

Eigentlich sollten die Abschlussprüfungen bereits im März beginnen, doch die fielen wegen der Pandemie aus. Kurzfristig wurden dann neue Termine angesetzt: Wahlweise im Zeitraum Mai bis Juli oder im Herbst können die künftigen Lehrer ihr Staatsexamen ablegen.

Kultusministerin Eisenmann zeigt sich verwundert

An Kultusministerin Eisenmann hat die Initiative „Option Durchschnittsexamen“ dieser Tage nochmals einen offenen Brief geschrieben. Die Ministerin und CDU-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl reagierte mit Unverständnis: Immerhin hätten sich doch landesweit fast 80 Prozent der Lehramtskandidaten zur aktuell laufenden Prüfungsphase angemeldet.

„Von daher verwundert uns der offene Brief“, erklärte ein Sprecher Eisenmanns. Schall hält dagegen: „Wir wollen, dass die Option, das Durchschnittsexamen zu wählen, auch im Nachhinein gilt.“ Er selbst habe sich auch für die Prüfungen im Juli angemeldet.

Da wird auf einem

hohen Niveau geklagt. Christian Gleser, Prorektor der PH Karlsruhe

An der Pädagogischen Hochschule (PH) in Karlsruhe haben rund 60 Prozent der angehenden Referendare den frühen Staatsexamenstermin gewählt. „Sie sind gerade bei der dritten von vier Prüfungen“, sagt Christian Gleser, Prorektor für Studium und Lehre – es seien alles nur mündliche Prüfungen. „40 Prozent sind auf den Herbsttermin gegangen.“

Der PH-Professor hat angesichts der Petition den Eindruck: „Da wird auf einem hohen Niveau geklagt. Wenn die Absolventen fertig sind, haben sie einen sicheren Job in Aussicht.“ Letzteres könne in einigen Jahren schon kippen, je nach Fächerkombination.

Gleser beteuert, an der eigenen PH hätten sich die Studierendenvertreter bisher nicht über die Prüfungsbedingungen beschwert. „Vielleicht hat dieser Jahrgang sogar einen gewissen Corona-Vorteil“, sagt Gleser. Genauso wie an den Schulen gelte ja die Maxime von Eisenmann, dass den Prüflingen keine Nachteile entstehen sollen.

Sonderbehandlung für Lehrer in Corona-Krise „schwer vermittelbar“

Die Staatsexamenskandidaten sind an der PH übrigens ein Auslaufmodell: Die ersten Absolventen des Bachelor-Master-Systems machen bereits ihren Abschluss, allerdings an anderen Terminen. Auch ihnen könnte man ja die Option Durchschnittsnote anbieten, meint Schall.

Er berichtet von Prüflingen, die dieser Tage stark abgerutscht seien. Wobei das letzte Examen nicht einmal ein Fünftel der Gesamtnote ausmache.

Das Kultusministerium fände es aber „schwer vermittelbar“, den Junglehrern eine Durchschnittsnote zu geben, während die Schüler ihre Prüfungen ablegen müssen.

Dass Hessen und Mecklenburg-Vorpommern diesen Weg gehen, zählt bei Eisenmann nicht: Die anderen Länder hielten auch deshalb am Examen fest, „weil sie ihren angehenden Lehrern keine Steine in den Weg legen wollen, was die spätere bundesweite Anerkennung ihres Abschlusses betrifft“.