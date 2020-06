Kein Waffenschein: Mann will Luftgewehr in Karlsruher Innenstadt an Passanten verkaufen

Anzeige

Ein 56 Jahre alter Mann hat in der Karlsruher Innenstadt versucht, ein Luftgewehr zu verkaufen. Passanten beobachteten den Mann am Samstagmittag nach eigenen Angaben dabei, wie er einer Menschengruppe in der Amalienstraße ein Gewehr zeigte und sie verständigten die Polizei, wie diese am Montag mitteilte.

Im Zuge einer Fahndung trafen die Beamten den Mann später an – mit einer Plastiktüte in der Hand, aus der das Gewehr herausragte. Der 56-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Weil er den erforderlichen kleinen Waffenschein nicht hatte, wurde sein Luftdruckgewehr beschlagnahmt.

(dpa / lsw)