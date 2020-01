Keine fixen Standorte für zukünftige Hochhäuser in Karlsruhe geplant

Anzeige

Karlsruhe setzt bei seiner vielfach geforderten Höhenentwicklung weiterhin auf einen moderaten Weg, der auf Diskussion und größtmöglicher Wahrung des Stadtbilds und des Wohnumfelds setzt. In großer Einmütigkeit billigte der Gemeinderat am Dienstagabend das von der Stadt vorgelegte „Konzept Höhenentwicklung“.

Das Konzept teilt demnach Karlsruhe in Zonen unterschiedlicher Eignung für Höhenentwicklung ein, die räumlich verortet von stadtgestalterischen Kriterien und Hinweisen überlagert werden. Im Mittelpunkt soll der „Mehrwert für Karlsruhe“ stehen.

Mehr zum Thema: Hochhäuser nach Konzept: Karlsruhe wächst in die Höhe

Es werden im Konzept keine fixen Standorte für zukünftige Hochhäuser festgelegt. Die Lage in der Stadt ist nur eines von mehreren Kriterien, die letztendlich für die Planung ausschlaggebend sind. Baubürgermeister Daniel Fluhrer betonte: „Wir wollen das System unserer Stadtlandschaft fortschreiben.“ Es gelte die Grundintention der Stadt beizubehalten, es gehe um ein „geschicktes Modellieren“. Vorhandene Strukturen sollten betont werden.

„Alles muss passen“

Fluhrer machte deutlich, dass „man gemeinsam in einen Prozess gehen will, wenn man eine Stelle erkannt hat“. Dabei geht es laut Baubürgermeister nicht nur um einzelne große Hochhausprojekte in Karlsruhe, sondern Bestandteil des Konzepts sei auch die Aufstockung bestehender Wohngebäude oder der Ausbau von Dachgeschossen. Fluhrer weiter: „Das alles muss passen, zur Nachbarschaft, zum Ort, zur Skyline und zum Quartier.“

Mehr zum Thema: Karlsruher Städteplaner sehen in Hochhäusern kein Patentrezept

Seit Jahren debattiert Karlsruhe über ein verstärktes Höhenwachstum, verschiedene Fraktionen hatten jahrelang darum gekämpft. Die aktuelle Debatte um die Neugestaltung des Ettlinger Tors und um einen Neubau für das Landratsamt ist dabei nur eine Teilmenge des gesamten Themenkomplexes.

Moderate Herangehensweise kommt gut an

2017 hatte die Stadt eine entsprechende Studie für die Höhenentwicklung beauftragt und ein Büro aus Zürich dafür ausgesucht. Bei mehreren Veranstaltungen wurden die Ergebnisse bereits der Öffentlichkeit vorgestellt. Im Gemeinderat kam die moderate Herangehensweise und der bisherige Diskurs gut an.

So lobte der grüne Fraktionsvorsitzende Aljoscha Löffler, dass weiterhin kein Standort explizit genannt wird. Auch CDU-Stadtrat Dirk Müller begrüßte, dass das Konzept stark auf Entwicklungen im Wohnquartier setzt und forderte die Stadt dazu auf, das Konzept nicht in der Schublade verschwinden zu lassen.

Allerdings werde die Höhenentwicklung nicht alle künftigen Wohnraumbedarfe lösen, hier brauche es weitere Konzepte. Auch SPD-Stadtrat Michael Zeh begrüßte das Konzept und zeigte sich gespannt auf die weiteren Entwicklungen. Zustimmung auch bei den Liberalen, für die Tom Høyem „Visionen für unsere Entwicklung“ sah.

Lüppo Cramer (Karlsruher Liste/Die Partei) freute sich, dass aus einem Hochhauskonzept ein Höhenentwicklungskonzept wurde. „Es geht nicht um eine Entwicklung wie in Frankfurt, sondern wir wollen uns moderat in die Höhe entwickeln“, so Cramer.

Wie auch Dirk Müller von der CDU sah Cramer allerdings kein Allheilmittel gegen die Wohnungsnot. Für ein genaues Hinschauen bei einzelnen Aspekten plädierte Jürgen Wenzel von den Freien Wählern/Für Karlsruhe. Das Konzept soll nun Grundlage für weitere Planungsentscheidungen „im Rahmen der Abwägung“ sein und als Regelwerk dienen.