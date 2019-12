Keine Langeweile In Karlsruhe: Vom Zoo bis zum höchsten Weihnachtsmarkt

Anzeige

Die Geschenke sind ausgepackt, Plätzchen gegessen. Und jetzt? Was tun? Damit über Weihnachten keine Langeweile aufkommt: Hier gibt es Tipps, welche Attraktionen die Feiertage über geöffnet haben – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Weihnachtsmarkt auf dem Turmberg

Sowohl der Christkindlesmarkt in der Innenstadt als auch die mittelalterliche Version in Durlach sind an Heiligabend bereits vorbei. Doch auf dem Turmberg geht der Winterzauber weiter: Das Team von Chef Sören Anders ist auf dem höchsten Karlsruher Weihnachtsmarkt grundsätzlich bis zum 31. Januar für die Gäste da. Geöffnet ist die kleine Budenstadt montags bis freitags von 16 bis 21 Uhr sowie samstags und sonntags von 12 bis 21 Uhr.

Weihnachtshaus Neureut

In Neureut blinkt und funkelt das weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Weihnachtshaus auch nach Heiligabend weiter – nämlich bis zum 31. Januar.

Wer die Installation mit über 90.000 einzeln ansteuerbaren LEDs bestaunen möchte, hat dazu in der Georg-Büchner-Straße 8a täglich von 17 bis 20 Uhr zu jeder vollen Stunde Gelegenheit.

Kinderland St. Stephan

Die Kleinen wollen raus aus den eigenen vier Wänden, etwas erleben? Dann könnte das Kinderland St. Stephan ein Ziel sein. Das Areal neben der Kirche St. Stephan ist bis zum 6. Januar täglich ab 11 Uhr geöffnet.

Eine kleine Dampflok dreht dort ihre Runden. In diversen Häuschen werden Märchen inszeniert und erzählt. Drum herum verbreiten Buden Weihnachtsmarkt-Atmosphäre.

Eiszeit am Schlossplatz

Wer sich nach dem Festessen bewegen muss, ist bei der Eiszeit am Karlsruher Schlossplatz an der richtigen Adresse. An Heiligabend ist die Bahn von 10 bis 15 Uhr geöffnet, am 25. und 26. Dezember sowie am 6. Januar von 10 bis 21 Uhr. An Silvester ist ein Special ab 20 Uhr angekündigt, ab 22.30 Uhr legt DJ Thomas Brockmann auf.

Europabad

Spaß und Bewegung sind auch im Europabad angesagt. Das ist an beiden Weihnachtsfeiertagen und am Dreikönigstag von 10 bis 23 Uhr geöffnet, an Silvester von 10 bis 16 Uhr sowie an Neujahr von 13 bis 23 Uhr.

Zoo Karlsruhe

Erdmännchen oder das vor kurzem zur Welt gekommene Baby-Flusspferd namens Halloween bestaunen: Das geht im Zoo auch über die Feiertage. Es gelten die regulären Öffnungszeiten.

Nur am 24. und 31. Dezember schließen die Kassen bereits um 15 Uhr.

Weihnachtscircus in Karlsruhe

Ob Jonglage, Pole-Act oder Seilspringen: Die Artisten des Weihnachtscircus spielen an den beiden Weihnachtsfeiertagen und an Silvester jeweils um 15.30 und 19.30 Uhr.

Naturkundemuseum

Haifische beobachten oder Quallen bestaunen: Das Naturkundemuseum ist am zweiten Weihnachtsfeiertag und an Dreikönig jeweils von 10 bis 18 Uhr zugänglich.

Neben den Dauerausstellungen und dem Vivarium können die Besucher die Sonderausstellung „Planet 3.0 – Klima.Leben.Zukunft“ sehen.

ZKM mit Tag der offenen Tür

Auch das ZKM kann am zweiten Weihnachtsfeiertag von 10 bis 18 Uhr besucht werden.

Am 6. Januar lädt das Haus traditionell von 11 bis 18 Uhr zum Tag der offenen Tür. Ob beim Upcycling-Workshop im BÄM Lab, bei dem aus elektronischen Wegwerfmaterialien Design-Unikate werden, beim Makerspace, der eigenhändig mit dem Fahrrad angetrieben werden muss, oder beim Road-to-Hell-Spiel, das eine Umweltapokalypse simuliert – am Tag der offenen Tür im ZKM können sich die Besucher auf vielfältige Weise mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen.

Ein Bücherflohmarkt in der Medialounge lädt zum nachhaltigen Lesen ein, ein Mystery Room zum Entschlüsseln von Geheimnissen. Im Medientheater diskutiert das Roncalli Forum mit Experten aus Kunst und Wissenschaft zum Thema. Der Eintritt ist frei.

Badisches Landesmuseum

An beiden Weihnachtsfeiertagen läuft der Betrieb im Badischen Landesmuseum im Schloss. Neben der regulären Ausstellung läuft dort derzeit die Sonderschau „Kaiser und Sultan – Nachbarn in Europas Mitte 1600-1700“.

Durch letztere startet am 25. und 26. Dezember jeweils um 14.30 Uhr eine Familienführung. Am 26. Dezember wird ab 15 Uhr auch eine Kostümführung angeboten.

Kunsthalle Karlsruhe

Auch in der Kunsthalle ist derzeit eine Sonderausstellung zu sehen, zu Hans Baldung, genannt Grien. Geöffnet ist an beiden Feiertagen von 10 bis 18 Uhr.

