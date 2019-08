Kinder machen wieder die Regeln in Karlsruher Spielstadt Karlopolis

Anzeige

Erwachsene sind im Otto-Dullenkopf-Park wieder verboten. Die Macht haben erneut Hunderte Kinder übernommen, besingen diese sogar zweimal täglich mit der Karlopolis-Hymne. Dazwischen wird gearbeitet. „Eine Entdeckungsreise“, wie Projektleiterin Isabel Kasalo die zwei Wochen in der Kinderspielstadt auf dem Gelände beim Schloss Gottesaue bezeichnet.

Begonnen hat diese am Montagmorgen zunächst jedoch mit etwas müden Gesichtern, die im Kontrast standen zu ihren neugierigen Blicken. Schließlich galt es rund 60 Betriebe zu besichtigen, darunter auch die BNN-Kinderredaktion Karlopolis Neueste Nachrichten, die jeden Tag eine Zeitung herausbringen wird.

Kinder erleben die Arbeitswelt

Je 350 Kinder erleben und leiten fünf Tage lang die Geschicke einer Stadt sowie der Arbeitswelt. Die anfängliche Schüchternheit hält jedoch nicht lange an. Viele Kinder sind sowieso nicht zum ersten Mal dabei. „Mitte der Woche sind sie alle total aufgedreht“, erzählt Uwe Volk vom Amt für Abfallwirtschaft und Experte beim Recyclinghof. Er unterstützt das Projekt bereits seit dem ersten Jahr.

Wir lernen auch von den Kindern.

„Die Kinder entwickeln immer wieder neue Ideen, von denen ich morgens noch gar nichts ahne“, erinnert er sich. „Wir lernen auch von den Kindern.“ Neben den Teilnehmern tummeln sich rund 100 Erwachsene als Experten und Betreuer in Karlopolis.

„Es ist schön, so viele Menschen aus verschiedenen Berufe kennenzulernen“, ergänzt Jonathan Völzer, Student für Sozialarbeit und ebenfalls seit 2015 für den Stadtjugendausschuss dabei. „Karlopolis wird immer größer und entwickelt sich weiter“, sagt er. „Es kommen immer wieder neue Leute dazu, die frischen Wind mitbringen.“

Neue Leitung in Karlopolis

Ihr Debut als Projektleiterin von Karlopolis feiert Isabel Kasalo vom Stadtjugendausschuss. Gemeinsam mit Jürgen Küting als Technischem Leiter ist sie für das Großprojekt verantwortlich. Dass sich die Kinder wohlfühlen, stünde bei der Stadtplanung stets im Vordergrund. „Ohne all die Menschen, die mit uns auf dem Platz stehen, wäre das Projekt allerdings nicht möglich“, so Kasalo. Die Vielzahl an Möglichkeiten für die Kinder sei so einmalig.

Die Kinder sind mit viel Emotion dabei.

Viele der ehemaligen Teilnehmer steigen zudem als sogenannte Experteens ein: „Sie sind zwar zu alt, wollen aber weiterhin in Karlopolis sein und helfen jetzt in den Betrieben.“ Für Kasalo ist das ein Zeichen, dass man im Zusammenspiel mit den Beteiligten etwas richtig mache. „Die Kinder sind mit viel Emotion dabei“, beobachtet sie.

Bürger entwickeln Stadtleben

Das Treiben in der Stadt gewinnt so schnell an Geschwindigkeit: Die ersten Produkte werden verkauft, die Bürgermeisterkandidaten stehen fest. „Ich hatte mal Lust, etwas Neues auszuprobieren“, sagt Theo. Der Neunjährige besucht in erstmals die Kinderspielstadt. Der gleichaltrige Ture hingegen hat bereits vergangenes Jahr Erfahrungen gesammelt: „Es ist cool, dass wir hier unsere eigenen Regeln machen.“

