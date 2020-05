Anzeige

Kinder haben das Recht auf den Umgang mit beiden Elternteilen. Doch bei vielen getrennt lebenden Eltern scheitert es an der Umsetzung und Organisation des Umgangs. Denn oft sind die Ex-Partner zerstritten, oder es gibt zusätzliche Belastungen wie Sucht-und psychische Erkrankungen. Die Corona-Pandemie erschwert das noch.

Jugendämter und Familiengerichte ordnen in solchen Fällen einen begleiteten Umgang an, der es dem Kind ermöglicht, das von der Familie getrennt lebende Elternteil in einem geschützten Raum zu erleben.

Der Kinderschutzbund Karlsruhe bietet Eltern die Möglichkeit eines begleiteten Umgangs, 2019 wurden 30 begleitete Umgänge von Stadt und Landkreis beauftragt. „Das Kind darf und soll beide Elternteile erleben“, erklärt die Fachbereichsleiterin Kornelia Romer, wie wichtig eine Eltern-Kind-Bindung ist.

Doch seit Beginn der Coronakrise waren die Umgänge auf Eis gelegt. Für viele Elternteile bedeutete dies: Kein Kontakt zum Kind. Ein Umstand, der auf Dauer für die Beteiligten nicht tragbar ist. Deshalb hat der Kinderschutzbund entschieden, von Mai an wieder mit den Umgängen zu beginnen – unter besonderen Vorkehrungen, um den Mindestabstand zu wahren.

Wenn der Umgang gut funktioniert, bleibt der Begleiter im Hintergrund. Kornelia Romer, Sozialpädagogin

Der Innenhof in der Kriegsstraße in Karlsruhe wurde zum Begegnungsraum umfunktioniert, mit Bank, Stühlen und Spielzeug. „Wir sind auf schönes Wetter angewiesen“, sagt Kornelia Romer. Andernfalls müssten die Umgänge abgesagt werden sowie auch im Fall, dass einer der Beteiligten nur die geringsten Symptome aufweise.

„Die Eltern haben alle verständig reagiert, sie wollen ja ihr Kind schützen“, erzählt die Fachbereichsleiterin. Es gebe aber auch Elternteile, denen das Vertrauen zum Ex-Partner fehle, ob er wirklich unnötige Kontakte meide. Eine ohnehin schon belastete Situation werde da noch weiter verstärkt.

„Aber die Krise ist kein Argument, den Umgang weiter auszusetzen“, sagt Kornelia Romer, „weil die Kinder sich sonst von den Eltern entfremden.“ Der Abstand müsse gewahrt werden, aber nicht zum eigenen Kind.

Ehrenamtliche sind oft Rentner und zählen zur Corona-Risikogruppe, deshalb fehlen Ehrenamtliche

Ein weiteres Problem hat sich für den Fachbereich durch die Krise ergeben: Es fehlen einige Umgangsbegleiter, die alle ehrenamtlich tätig sind. „Die Ehrenamtlichen sind oft Rentner und zählen mit über 65 Jahren zur Risikogruppe“, erklärt Romer. Für viele sei das Coronavirus ein Grund gewesen, ihre Tätigkeit aufzugeben.

Die Warteliste von Eltern und Kinder, die sich für einen begleiteten Umgang gemeldet haben, werde somit noch länger, als sie es ohnehin schon sei. Der Kinderschutzbund suche deshalb dringend Interessierte, die sich als Umgangsbegleiter engagieren möchten.

„Es sollten Menschen sein, die es als Herausforderung sehen, in einem Spannungsfeld zu arbeiten“, beschreibt die Fachbereichsleiterin die Voraussetzungen für die Arbeit. Eine besondere Erfahrung brauche es nicht, hilfreich sei es aber, wenn man mit dem Thema Trennung schon einmal zu tun gehabt hätte.

Begleiter bekommen zum Start eine Schulung

Die Umgangsbegleiter bekämen vor ihrem Einsatz eine 60-stündige Schulung und hospitierten zu Beginn bei erfahrenen Mitarbeitern. Vier bis sechs Stunden im Monat seien die Ehrenamtlichen durchschnittlich im Einsatz.

„Wenn der Umgang gut funktioniert, bleibt der Begleiter im Hintergrund“, erklärt Kornelia Romer das Aufgabengebiet. Erst wenn Regeln gebrochen würden, müsste der Umgangsbegleiter einschreiten. Dies sei der Fall, wenn ein Elternteil schlecht über den anderen rede oder das Kind in einen Konflikt gebracht werde. „Wir versuchen uns nicht auf die Seite eines Elternteils zu schlagen, sondern sind immer auf der Seite des Kindes, und versuchen die Spannung möglichst gering zu halten“, sagt die Sozialpädagogin.

Die Kinder würden die Ängste und Sorgen der Eltern spüren. In der Folge würden die sich auf die Kinder übertragen, die dann an einem Loyalitätskonflikt gegenüber einem der Elternteile leiden würden. „Bei den Kindern bleiben Wunden und Traumata“, sagt Kornelia Romer.

Ziel: Eltern sollen Umgang wieder selbst regeln

Deshalb sei wichtig, dass die Eltern während des begleiteten Umgangs wieder lernen könnten, Verantwortung als Eltern zu übernehmen, und nicht in der Paarrolle verhaftet blieben. Ziel sei es, dass die Eltern nach etwa einem halben Jahr den Umgang wieder selbst regeln könnten.

