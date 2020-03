Kinos und Theater verzeichnen bisher keine Besucherrückgänge wegen Coronavirus

Anzeige

Mehrere große Kinos und Theater in Baden-Württemberg trotzen bislang dem neuartigen Coronavirus. Besucherrückgänge gebe es bisher nicht, teilten etwa die Staatstheater in Stuttgart und Karlsruhe, das Theater Heidelberg, das Nationaltheater in Mannheim sowie Kinos in Mannheim und Heidelberg auf Anfrage mit.

Auch Christiane Berg vom Hauptverband Deutscher Filmtheater sagte: „Umsatzeinbußen aufgrund des Coronavirus sind uns aktuell nicht bekannt.“

Lediglich einzelne Kinos und Theater berichteten, dass Besucher und Abonnenten vereinzelt darum gebeten hätten, ihre Karten zurückzugeben zu können.

dpa/lsw