Kirche in der Corona-Krise: Karlsruher Stadtdekane appellieren an Zuversicht

Anzeige

Die beiden Karlsruher Stadtdekane Hubert Streckert und Thomas Schalla haben die Menschen bei einem Gottesdienst zu Zuversicht in der Krise aufgefordert. Der ökumenische Gottesdienst wurde vom regionalen Fernsehsender Baden TV live übertragen.

Zwei geistliche Würdenträger schreiten Seite an Seite durch ein leeres Kirchenrund. Ein Organist und eine Sängerin geben ohne Zuhörer mehrere Kirchenlieder zum Besten.

Und in der vordersten Bankreihe steht ein Fernsehmann mit einer Kamera: Was aussieht wie die Generalprobe für ein Großveranstaltung, ist in diesem Fall die erste Live-Übertragung eines ökumenischen Gottesdienstes aus der katholische Kirsche St. Stephan mit den Stadtdekanen der beiden großen christlichen Kirchen während der Corona-Krise.

Mehr zum Thema: Karten zeigen alle bestätigten Coronavirus-Fälle in Baden-Württemberg

Gottesdienste werden im Fernsehen übertragen

„Irgendetwas müssen wir ja machen“, stellt der katholische Dekan Hubert Streckert gleich zu Beginn der Übertragung bei Baden TV fest.

Deshalb müsse sich die Gemeinschaft der Gläubigen in solch schwierigen Zeiten eben in ihren eigenen vier Wänden vor den Bildschirmen zu einem Gottesdienst versammeln.

Bis Ostern sind die Übertragungen von drei weiteren Andachten geplant, und zwar am Palmsonntag, 5. April, um 10 Uhr aus der evangelischen Stadtkirche, am Karfreitag, 10. April, um 15 Uhr aus der evangelischen Christuskirche sowie in der Osternacht, 11. April, um 21 Uhr erneut aus St. Stephan.

Auch interessant: Kirchen entdecken das Internet

„Bleiben Sie zuversichtlich“

„Nicht nur ein Virus breitet sich aus, sondern auch die Angst und die Not vieler Menschen weltweit.“, betont Streckert.

Die Zahl der Kranken und Toten wachse und die Leute müssten Abstand halten. Trotzdem müsse auch in dieser Ausnahmesituation noch Platz für Hoffnung bleiben. „Bleiben Sie zuversichtlich“, gaben Streckert und sein evangelischer Kollege Thomas Schalla den Zuschauern mit auf den Weg.

Mehr zum Thema: Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Überblick

Nicht auf Verschwörungstheorien einlassen

„Es ist nur schwer zu verstehen, wie der Coronavirus innerhalb von weniger Wochen die ganze Welt in den Ausnahmezustand versetzt hat“, sagte Schalla. Umso wichtiger sei es, der Ausbreitung des Virus mit wissenschaftlichen Fakten zu begegnen und sich nicht auf Verschwörungstheorien einzulassen.

In Krisenzeiten habe erfahrungsgemäß auch die Suche nach Sündenböcken Hochkonjunktur, so Schalla. Deshalb müsse die Mehrheit der Gesellschaft klare Zeichen gegen Rassismus und Antisemitismus setzen. „Hinter der Pandemie steckt kein Plan“, so Schalla „Und schon gar nicht Gottes Plan.“

Mehr zum Thema: Häusliche Quarantäne wegen Coronavirus: Wer kann sie anordnen, was bedeutet das, welche Sanktionen drohen bei Verstößen?