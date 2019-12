KIT-Studie: Frauen sind im Winter besonders anfällig für Verletzungen

Anzeige

Die Knie von Frauen sind im Winter besonders anfällig für Verletzungen. Das hat eine Studie zur Häufigkeit von Knieverletzungen der AOK Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit den Universitätskliniken Mannheim und Heidelberg sowie dem KIT in Karlsruhe herausgefunden.

Bei der Auswertung von über 3,7 Millionen Patientendaten fiel auf, dass in jedem ersten Quartal eines Jahres besonders viele Frauen wegen Verletzungen am Kniegelenk behandelt werden. Der Winter macht Frauenknien also offenbar mehr zu schaffen als denen von Männern. „Generell verletzen sich Männer häufiger am Knie als Frauen“, sagt der Karlsruher Orthopäde und Co-Autor der Studie, Johannes Flechtenmacher. Doch während der Wintermonate verändert sich das typische Bild.

„Über den sechsjährigen Untersuchungszeitraum der Studie zeigte sich in schöner Regelmäßigkeit ein sprunghafter Anstieg an Kniegelenk-Verletzungen zu Jahresbeginn, gefolgt von einem langsamen Rückgang in den anderen Quartalen.“ Woran das liegt? „Die Ursachen könnten Verletzungen beim Wintersport sein, aber auch durch Stürze auf glatten oder schlecht beleuchteten Gehwegen und Straßen im Winter“, vermutet der Orthopäde.

Kreuzbandriss: Eine typische Frauenverletzung

Zu den typischen Verletzungen gehört der Riss des vorderen Kreuzbands, für den Frauen ein höheres Risiko haben als Männer. Neben anatomischen gibt es dafür auch hormonelle Gründe. „Außerdem landen Frauen nach einem Sprung anders als Männer. Ihr Knie ist stärker nach innen gedreht.“ Für Flechtenmacher ist das Studienergebnis vor allem für die Prävention von Folgeschäden wichtig. „Frauen sollten besser über ihr erhöhtes Risiko für einen Riss des vorderen Kreuzbandes Bescheid wissen“, meint der Orthopäde. Denn Verletzungen dieser Art begünstigten eine spätere Arthrose. „Die ist nicht nur eine Erkrankung des Alters, sondern vielfach auch die Folge eines Traumas.“

Eine jüngere englische Studie zeige außerdem, dass mit dem Riss des vorderen Kreuzbandes in der Krankengeschichte das Chancenverhältnis für einen Kniegelenksersatz siebenfach höher ist als ohne. „Bei der Behandlung und Rehabilitation einer vorderen Kreuzbandverletzung geht es also immer auch um das Hinauszögern dieser Spätfolgen“, gibt Johannes Flechtenmacher zu bedenken.