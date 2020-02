Klaus Gutowski wird neuer Geschäftsführer der Karlsruher Majolika

Anzeige

Bei der Majolika am Ahaweg setzt man auf eine neue Geschäftsführung. Wie Klaus Lindemann, Vorsitzender der Majolika-Stiftung gegenüber den BNN bestätigte, gibt der bisherige Geschäftsführer Dieter Kistner sein Amt auf. „Wir haben uns einvernehmlich getrennt,“ sagt Lindemann.

Man habe „schöne und schwierige Jahre“ zusammen verbracht, der 61 Jahre alte Kistner wolle sich noch einmal beruflich verändern. Neuer Geschäftsführer wird der 1968 in Oberhausen (NRW) geborene Keramikkünstler Klaus Gutowski.

Personalabbau und Produktionsstopp

Kistner hatte die Geschäftsführung 2012 übernommen. Die Jahre waren geprägt von einem starken Personalabbau und sogar einem zeitweiligen Produktionsstopp Anfang 2016. Damals stand die Majolika auf der Kippe, die Stadt sprang finanziell ein. Die Zukunft der traditionsreichen Einrichtung ist noch nicht letztendlich geklärt. Zur Debatte steht ein Einstieg der Zeller Keramikmanufaktur. Der ab 1. März amtierende neue Geschäftsführer Gutowski begann seine künstlerische Karriere in Australien, wohin er 1998 auswanderte.

Fruchtbare künstlerische Zusammenarbeit mit Majolika

2018 war Gutowski wieder nach Deutschland zurückgekehrt und lebt seither in Brühl bei Köln. Mit Majolika verband ihn in den vergangenen Monaten eine offenbar fruchtbare künstlerische Zusammenarbeit.„Der Neue ist ein Künstler – und das ist uns in der Tat sehr wichtig,“ so Lindemann. In den vergangenen Jahren hat die Majolika unter der Ägide von Stiftungsvorstand Lindemann und Geschäftsführer Kistner mit der stark verkleinerten Mannschaft auf einen künstlerischen Neustart gesetzt

Gutes Händchen für die Künstler

„Gutowski ist auf uns zugekommen, ob er hier arbeiten kann,“ so Lindemann. Dabei entstanden unter anderem jene Keramik-Pinguine, entworfen von Gutowski in Zusammenarbeit mit dem Zoo und der Firma Vollack. Auf der jüngsten Messe Art erwiesen sich diese Pinguine als Renner. Offenbar hat der Künstler dabei in der Majolika den besten Eindruck hinterlassen. „Er hat ein gutes Händchen für die Mitarbeiter wie die Künstler gezeigt,“ so Lindemann. Und nicht zuletzt hat er einen guten Draht zu Markus Lüpertz gefunden, ergänzt der Stiftungsvorstand.

Bekanntlich bereitet der renommierte Künstler in der Majolika sein Projekt der Keramikreliefs für die U-Strab vor. An den 14 Bahnsteigen der sieben Stationen sollen künftig großformatige Reliefs des Künstlers hängen. Ein erstes vom Künstler produziertes Testbild ist laut Lindemann im Trockenbereich. „Wir haben bald alle Werte, die wir brauchen“. Anschließend kommt das Testbild in den Brennofen.

In den vergangenen Wochen hatten die BNN darüber berichtet, dass vor allem der technische Prozess der Herstellung und die komplexe Vorbereitung einer sicheren Aufhängung in den U-Bahnstationen zu Verzögerungen geführt hat.