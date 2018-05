Kleine Törtchen für Harry und Meghan

Die Mädchen tragen ihre schönsten Kleider – wie sich das für kleine Nachwuchs-Prinzessinnen gehört. Das Haar ordentlich frisiert, liefern sie sich am Tisch eine regelrechte Tortenschlacht. Kuchen, spezielle englische Kekse und traditionelle Gurken-Sandwiches türmen sich auf den Tellern. An der Decke hängen Wimpelketten mit britischen Fähnchen, an der Wand prangt ein überdimensionaler Union Jack. In dessen Mitte, aufgedruckt und vor Glück strahlend: Die Köpfe von Prinz Harry und seiner Verlobten Meghan Markle.

Die Lieblings-Royals? William und Kate

Organisiert hat diese königliche Party Becky Johnson, Lehrerin im englischsprachigen Kindergarten an der Europäischen Schule. Für sie war vollkommen klar, dass sie mit ihren Kindergartenkindern anlässlich der Hochzeit in England ein Fest feiert. „Als ich klein war, heirateten Prinz Charles und Lady Diana“, erinnert sich Johnson, die in Liverpool aufgewachsen ist. „Damals gab es Partys in den Straßen, das war schön.“ Für Harry und Meghan freut sie sich sehr, „die beiden passen sehr gut zusammen“. Ihre Lieblings-Royals sind aber Harrys älterer Bruder William und seine Frau Kate.

Becky Johnson sitzt ab 9 Uhr vor dem Fernseher

Am Samstag wird Becky Johnson ab 9 Uhr vor dem Fernseher sitzen, ein paar Fähnchen aufhängen und ihr „Harry-und-Meghan“-T-Shirt tragen. Erst wenn alles vorbei ist, wird sie sich mit ihrer Familie auf den Weg in den Urlaub in ihre alte Heimat machen: „Ich darf schließlich nichts verpassen.“ Warum aber ist sie nicht am Tag der Hochzeit bereits dort? „Das war nicht möglich, mein Mann muss am Samstag noch arbeiten.“

Zitronen-Holunderblüten-Cupcakes

Auch Stephanie Karle blickt der Hochzeit auf der Insel gespannt entgegen. Karle ist Inhaberin von „Sukie’s Cake Shop“ in der Bahnhofstraße. In ihrem Café kredenzt sie amerikanische und englische Torten. Für die Hochzeit von Harry und Meghan hat sie sich etwas besonderes überlegt. „Es wird Zitronen-Holunderblüten-Cupcakes geben“, verrät Karle. In Anlehnung an die Hochzeitstorte des britischen Paares. Diese soll dem Vernehmen nach nämlich nach Zitrone und Holunderblüten schmecken. Dürfte sie die königliche Torte selbst kreieren, würde sich Stephanie Karle wohl etwas „ganz Ausgefallenes“ überlegen. „Eine Yuzu-Himbeertorte beispielsweise“, verrät die Karlsruherin. Bei Yuzu handelt es sich um eine asiatische Zitrone. „Oder aber etwas mit Blüten – wie eine Veilchencreme.“ In ihrem Geschäft stellt Stephanie Karle häufig Hochzeitstorten her, darin stecken dann schon einmal zehn bis zwölf Stunden Arbeit.

Der Traum: Ein Café in England

Die Hochzeit selbst wird Karle wohl nicht angucken können, „ich muss ja arbeiten“. Im Geiste aber wird sie sicher dabei sein, schließlich ist sie bekennender England-Fan, hat selbst einmal einige Zeit auf der Insel gelebt und mag die königliche Familie sehr. „Wenn ich könnte, würde ich mein Café einfach nach England verpflanzen“, sagt Stephanie Karle und lacht.

Ich mag Charles

Den Rummel um die königliche Hochzeit kann Pamela Wetzel nicht so ganz verstehen. „Zu meiner Zeit gab es das nicht“, sagt die 85 Jahre alte Dame. Sie hat die britische Staatsbürgerschaft, lebt aber in Durlach. Die Trauung wird sie dennoch verfolgen, im englischen Fernsehen, das schaut sie am liebsten. Harry und Meghan sind ein nettes Pärchen, findet sie. Ihr Lieblings-Royal ist aber ein anderer: „Ich mag Charles“, gesteht sie. „Und seinen Humor, den aber nicht jeder versteht.“ Kritische Stimmen an den Royals will sie nicht gelten lassen: „Natürlich leben sie im Luxus – aber dafür arbeiten sie auch sehr hart.“

Lob für die Politik der Queen

Auch Joachim Klaus findet für die britische Monarchie lobende Worte. „Es ist faszinierend, wie die Queen ihr Herrscherhaus in eine offene, demokratische Gesellschaft geführt hat“, sagt der Vorsitzende des Deutsch-Englischen Freundeskreises Karlsruhe. Die „ruhige, konsequente Politik“ von Elizabeth II. bewundert der Karlsruher sehr.

