Waldstück bei Karlsruhe-Oberreut: Zwei Personen sterben bei Flugzeugabsturz

Anzeige

Am Sonntagabend ist gegen 18.10 Uhr ein Kleinflugzeug in einem Waldstück in Karlsruhe-Oberreut nahe dem Kapellenweg abgestürzt. Der Rettungshubschrauber sowie weitere Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sind vor Ort – ebenfalls versammelt haben sich einige Schaulustige.

Das Flugzeug war am Segelflugplatz in Rheinstetten gestartet. Es war offenbar mit zwei Personen besetzt und im „Sturzflug“ in das Waldgebiet bei Karlsruhe gekracht.

Bei dem Absturz sind wohl auch beide Personen ums Leben gekommen. Diese wurden allerdings noch nicht identifiziert. Beide Leichen wurden stark zerfetzt. Die Angehörigen wurden daher auch noch nicht verständigt.

Laut ersten Informationen der Polizei handelt es sich bei dem Flugzeug um ein Ultraleichtflugzeug.

Ein Rettungshubschrauber hat die Absturzstelle im Wald gefunden und so die Einsatzkräfte an die Unfallstelle lotsen können.

Auch interessant: Todesopfer des Flugzeugabsturzes von Bruchsal identifiziert

Kripo vor Ort

Die Kripo ist vor Ort. Die Bundesstelle für Flugunfälle, die bei Flugzeugunglücken immer verständigt wird, wurde informiert. Zum jetzigen Zeitpunkt kann jedoch noch nicht gesagt werden, ob diese auch Mitarbeiter schicken und selbst vor Ort kommen wird.

Dieser Beitrag wird aktualisiert.

Auch interessant: Bedrohungslage: Dutzende Polizisten suchen in Oppenau nach bewaffnetem Mann in Tarnkleidung