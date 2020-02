Anzeige

Seit über zwei Jahrzehnten fordert der Kleintierzuchtverein C 186 in Karlsruhe-Stupferich eine eigene Anlage. Nun scheint der Baubeginn in greifbarer Nähe. Doch bevor die letzten planerischen Hürden übersprungen sind, will im Bergdorf noch niemand so recht an ein Ende der Odyssee glauben.

Wenn er auf die geplante Kleintierzuchtanlage in Stupferich angesprochen wird, muss Alfons Gartner zunächst einmal tief Luft holen. „Dieses Thema treibt mir jedes Mal von Neuem die Zornesröte ins Gesicht“, sagt der Ortsvorsteher von Stupferich nach kurzem Zögern.

Und der Ärger hat seinen Grund. Seit über 20 Jahren kämpft der Kleintierzuchtverein C186 für eine neue Zuchtanlage am Ortsrand. Doch während in derselben Zeit zahlreiche Großprojekte verwirklicht und in Karlsruhe ganze Wohnviertel in die Höhe gezogen wurden, wurde der geplante Bau von einem knappen Dutzend Zuchtställen für Kaninchen und Geflügel von den zuständigen Fachämtern immer wieder ausgebremst.

Standort musste im ein paar Meter verschoben werden

„Manchmal fragt man sich schon, worüber wir hier eigentlich sprechen“, sagt Gartner. Bei der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats stand die Kleintierzuchtanlage an der Windelbachstraße erneut auf der Tagesordnung.

Dieses Mal ging es um eine Änderung im Flächennutzungsplan. Eine reine Formalie, dachte Gartner, denn in den vergangenen Monaten musste der bislang geplante Standort lediglich um ein paar Meter verschoben werden. Der Grund war nachvollziehbar:

Weil einige Eigentümer ihre Grundstücke für den Bau einer Zuchtanlage nicht verkaufen wollten, wurden Nachbargrundstücke gekauft und die ganze Anlage verlegt. Dass deshalb naturschutzrechtliche Bedenken auftreten könnten, wie Vertreter der städtischen Planungsämter dem Gremium mitteilten, trieb außer Gartner auch weiteren Räten die Zornesröte ins Gesicht.

2021 könnte mit dem Bau begonnen werden

„Nur wenige Meter entfernt wird ein Golfplatz mit einer 300 Meter langen Driving Range gebaut und hier machen acht Schuppen die Natur kaputt. Das ist einfach nicht mehr nachvollziehbar“, sagt Gartner. Nun hofft er, dass die Umschreibung des Flächennutzungsplans zumindest keine weitere Verlängerung des Verfahrens sowie eine Änderung

des bisherigen Bebauungplan-Entwurfs nach sich zieht. Nach dem derzeitigen Fahrplan soll der Gemeinderat in diesem Jahr einen Beschluss für den Bebauungsplan fassen. 2021 könnte dann mit dem Bau begonnen werden.

Pläne wurden modifiziert und teilweise umgeworfen

In den vergangenen Jahren wurden die Planungen für die Kleintierzuchtanlage bereits mehrfach modifiziert und teilweise komplett über den Haufen geworfen.

Ursprünglich wollte der Kleintierzuchtverein die Halle neben der Bergleshalle bauen – allerdings befürchteten die Stadtplaner an diesem Standort eine Geruchsbelästigung für die Anwohner.

Als der neue Standort an der Windelbachstraße feststand, wollten die meisten Grundstückseigentümer nicht verkaufen. Der Grund: Weil in Karlsruhe händeringend nach möglichen Flächen für Neubaugebiete gesucht wird, erhofften sich die Eigentümer eine deutliche Wertsteigerung.

Um das Projekt nach einem knappen Vierteljahrhundert zu Ende zu bringen, wurde die Zahl der Zuchthütten bereits von zehn auf acht reduziert und die ursprünglich angedachte Kleingartenanlage ersatzlos gestrichen. Laut dem aktuellen Plan gibt es nun acht Parzellen mit jeweils 400 Quadratmetern. In der Mitte jeder Parzelle ist Platz für einen kleinen Stall.

Ohne neue Anlage keine neuen Mitglieder

„Offensichtlich hat das Projekt in der Verwaltung viele Jahre lang keine allzu hohe Priorität genossen. Aber ohne diese Anlage können wir kaum mehr neue Mitglieder werben“, sagt der Vereinsvorsitzende Lars Flühr. Wer keinen eigenen Garten oder einen großen Hof habe, sei bei der Kleintierzucht schließlich auf Vereinsanlagen angewiesen.

Nach der jahrelangen Hängepartie ist Flühr nun zuversichtlich, dass die Fertigstellung der Anlage nur noch eine Frage der Zeit sei. Derzeit hat der Verein etwa 180 Mitglieder, davon aber lediglich ein knappes Dutzend aktiver Züchter.

„Wir haben immer wieder Anfragen von jüngeren Leuten, und die brauchen Platz für das Hobby“, sagt Flühr. Weil es in den Bergdörfern bislang keine Zuchtanlage gibt, könnten auch die Züchter des Vereins C214 in Wolfartsweier von der Anlage profitieren.