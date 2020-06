Klimaaktivisten machen Druck auf SPD wegen geplanter Entlastungsstraße für Karlsruhe-Hagsfeld

Anzeige

Karlsruher Klimabündnisse machen bei einem Aktionstag gegen die geplante bis zu 70 Millionen teure Entlastungsstraße für Hagsfeld mobil. Im Visier der Aktivisten ist die SPD. Die Sozialdemokraten sollen ihre Grundsatzentscheidung überdenken und am Dienstag, 30. Juni, gegen die Trasse stimmen.

NEIN. Unübersehbar prangen die vier weißen Großbuchstaben auf dem Grünzug zwischen Hagsfeld und Rintheim. Den meisten Bewohnern aus den beiden Stadtteilen dürfte klar sein, dass dieses „Nein“ der geplanten Entlastungsstraße für Hagsfeld gilt.

Die Installation der Holzbuchstaben ist eine der Aktionen, mit denen die Bündnisse Klimakollektiv und Fridays for Future Karlsruhe fünf Tage vor der Gemeinderatssitzung gegen die 1,3 Kilometer lange Trasse zwischen der Elfmorgenbruchstraße und der Haid- und-Neu-Straße am Donnerstag mobil macht. Außerdem werden vor dem SPD-Büro im Dörfle Kreidebotschaften auf die Straße gepinselt Transparente platziert.

Bekenntnis für Straße sei das falsche Zeichen

Dass die Sozialdemokraten im Visier der Klimaaktivisten stehen, ist dabei kein Zufall. „Die SPD schreibt im Wahlprogramm sehr viel von Verkehrswende und dem Ausbau des ÖPNV. Da passt das Bekenntnis für eine solche Straße einfach nicht dazu“, sagt Kollektiv-Sprecher Janos Walter.

Außerdem stelle die SPD mit Frank Mentrup bei der OB-Wahl auch den grünen Kandidaten. Auch vor diesem Hintergrund sei das Votum für eine wenig nachhaltige Verkehrsader das falsche Zeichen.

Mit den Karlsruher Klimazielen sei der Bau der Trasse ebenfalls nicht vereinbar. „

Karlsruhe hat den Klimanotstand ausgerufen und deshalb muss die Klimaveträglichkeit eines solchen Bauwerks überprüft werden“, so Walter.

Hagsfeld soll durch innovative Konzepte entlastet werden

Das Recht auf eine Verkehrsentlastung wollen die Klimaaktivisten den Hagsfeldern jedoch auf keinen Fall absprechen. „Aber mit dieser Straße kann der Verkehr nicht dauerhaft aus Hagsfeld herausgehalten werden“, verweist Walter auf die aktuelle Verkehrsprognose.

Demnach wird die geplante Trasse von über 23.000 Fahrzeugen pro Tag genutzt, der Hagsfelder Ortskern dagegen lediglich um täglich 3.000 Kfz entlastet.

„Karlsruhe ist eine innovative Stadt und kann Vorreiter bei der Verkehrswende werden“, betont FFF-Sprecherin Paula Kanzleitner. Eine Straße sei allerdings nicht besonders innovativ. Dadurch würden Probleme nur verlagert, aber nicht gelöst.

„SPD muss neue Realitäten anerkennen“

Für den BUND ist der Bau der Entlastungsstraße auch aus umweltrechtlicher Sicht schwer nachvollziehbar. „Es gibt Argumente gegen den Trog und gegen die Brücke. Wer weiß, ob die Planungen überhaupt genehmigt werden“, sagt BUND-Sprecher Harry Block.

Für den ehemaligen Stadtrat steckt die Karlsruher SPD in einem Dilemma. Auf der einen Seite haben die Sozialdemokraten in einem Grundsatzbeschluss für den Bau der Straße entschieden, auf der anderen wollen sie ihren Teil zum Ausbau einer klimafreundlichen und sozialen Großstadt beitragen. Deshalb fordert Block: „Wenn die SPD ihr Gesicht nicht verlieren will, müssen sie die neuen Realitäten anerkennen und umdenken.“