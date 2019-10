Anzeige

Wer in Durlach an der Rittnertstraße wohnt, hat viel Verkehr vor der Haustür. Der Lärm belastet die Anwohner. Nun gewährt angeblich eine neue Gesetzeslage Spielraum für ein mögliches Tempo-30-Limit – zumindest nachts.

Für den unteren Straßenabschnitt zwischen B3 und Dürrbachstraße geben die standardisiert errechneten Dezibelwerte laut Stadtverwaltung jetzt her, aus Lärmschutzgründen für die Nachtstunden ein Tempo-30-Limit anzuordnen.

Nicht weit genug geht das den Grünen und einigen Anwohnern, die daher in die Ortschaftsratssitzung am Mittwochabend kamen. Sie fordern, das nächtliche Tempolimit bis zur Straße In der Tasch auszudehnen. Dort, nur 500 Meter oberhalb der Dürrbachstraße, gelte schon Tempo 30, sagte Elena Ricken (Grüne).

Die Rittnertstraße sei generell zu eng für den Verkehrsmix. Zudem sei Lärmschutz bei Nacht gerade für solche Anwohner wichtig, die bei Tag besonders viel Autolärm belaste. Die neue Gesetzeslage gewähre Spielraum.

Ortsvorsteherin spricht von Drohung

Den solle die Stadtverwaltung jetzt nutzen, so Ricken. Sprecher von SPD, FDP und Freien Wählern unterstützten die Position der Grünen. Norbert Hacker, Leiter des Amts für Umwelt und Arbeitsschutz, sagte zu, die Argumente zu prüfen, ging aber inhaltlich nicht auf sie ein. Andreas Kehrle (CDU) kritisierte die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK), die Busse der Linie 24 nicht mehr durch die Rotkreuzstraße in der Bergwaldsiedlung schicken wollen, weil mehr Tempo 30 die Zeitpläne zerstöre.

Das klinge „fast wie Drohungen“, kommentierte Durlachs Ortsvorsteherin Alexandra Ries, gehöre aber nicht zur Diskussion um Lärmschutzmaßnahmen. „Um die Bergwaldsiedlung werden wir uns dann kümmern“, kündigte sie an. „Wenn ein Bus mehr erforderlich würde, wäre das dann eben so.“

Stadtweit sind 17 neue Limits vorgesehen

Die Stadt ändert auch das Tempo-30-Limit an der B3 in Durlach. Sie dehnt es im Ort aus auf die Tagstunden. Stadtweit sollen 17 neue Limits zum Lärmschutz kommen. Sie ergänzen eine Liste 2016 beschlossener, teils nicht umgesetzter Tempolimits zum Lärmschutz.

Dieses verzögerte Umsetzen könne die Rechtsposition der Stadt schwächen, warnten Ricken und SPD-Fraktionschef Jan-Dirk Rausch. Durch die Rittnertstraße bringen Transporter auch 40.000 Kubikmeter Erdaushub vom Kriegsstraßentunnel auf die Deponie Ost. Nur ein Teil des Materials dient zur kommenden Sanierung, der Rest wird später ein weiteres Mal durch die Straße abgefahren.