So hat Karlsruhe gewählt

Im Januar 1980 wurden die Grünen bei einem Parteitag in Karlsruhe aus der Taufe gehoben, knapp vier Jahrzehnte später haben sie ihre Geburtsstadt als stärkste Kraft bei den Kommunalwahlen erobert. In sieben Wahlanalysen zeigen die BNN, welche Stadtteile wie gewählt haben.

Die Entwicklung hatte sich zwar schon länger abgezeichnet. Doch mit diesem deutlichen Wahlausgang rechnete wohl kaum jemand: Mit 30,1 Prozent stellen die Grünen 15 von insgesamt 48 Gemeinderäten. Selbst in den Karlsruher Randbezirken, ehemals CDU-Hochburgen, liegen jetzt mit wenigen Ausnahmen die Grünen vorn. Bei Christ- und Sozialdemokraten im Oberzentrum herrscht dagegen Katzenjammer. Sie fallen mit 18,7 beziehungsweise 14,3 Prozent deutlich zurück und kommen gemeinsam nur noch auf 16 Sitze im Stadtparlament, gerade mal einen Sitz mehr als die Grünen.

Doch auch bei den anderen Parteien gab es Überraschungen – das zeigt die BNN-Auswertung. Je dunkler die Farbe, desto stärker die jeweils (erstplatzierte) Partei.

Sieben Wahlanalysen nach Stadtteil

In allen Stadtteilen stieg die Wahlbeteiligung im zweistelligen Prozentpunktebereich. In Oberreut ist sie mit 37 Prozent am niedrigsten, in Hohenwettersbach mit 75 Prozent am höchsten.

Die SPD büßt zwar überall Stimmen ein, trotzdem gelingt ihr in Karlsruhe-Wolfartsweier erstmals seit fünf Jahren ein überraschender Sprung an die Spitze – nicht zuletzt, weil die CDU deutlich mehr Stimmen verloren hat.

Die Grünen – auch das zeigt die Wahlanalyse – sind dort am stärksten, wo die Quadratmeterpreise am höchsten sind. In Stadtteilen, in denen besonders viele Wahlberechtigte leben, die 65 Jahre oder älter sind, schneiden sie schlechter ab.

Die Satire-Partei „Die Partei" kann nach den Erfolgen bei der Europawahl auch bei der Kommunalwahl in Karlsruhe punkten. Sie ist, mit Einschränkungen auch die Linke, dort am stärksten, wo der Anteil der Männern (54 bis 56 Prozent) am höchsten ist. Aber auch in den studentisch geprägten Stadtteilen mit vielen Erst- und Zweitwählern, Ausländern und Konfessionslosen ist sie auffällig stark.

Schon am Sonntagabend hatte sich in den Wahl-Prognosen abgezeichnet, dass die Karlsruher Wähler neue Schwerpunkte in der Kommunalpolitik setzen. Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) hatte bereits am Wahlabend betont, dass das Ergebnis den Gemeinderat gewaltig verändern werde. „Ich hoffe, dass es beim partnerschaftlichen Miteinander bleibt“, lautete sein Wunsch.

Traditionell konservative Viertel werden grün

Schon bei der Landtagswahl 2016 hatte sich gezeigt, dass die Karlsruher Grünen längst aus ihrem Nischendasein herausgewachsen sind. Damals holten Bettina Lisbach mit 36,2 Prozent und Alexander Salomon mit 35,1 Prozent als Grüne-Kandidaten unangefochten die beiden Direktmandate. Mit Ergebnissen von über 40 Prozent waren die Südstadt, die Oststadt sowie Rüppurr und Beiertheim-Bulach sowie die Südweststadt, die Weststadt und Innenstadt-West die Hochburgen der Grünen. Als traditionell konservative Wahlkreise galten bislang eher Stupferich oder der alte Teil von Neureut. Den Erfolg 2016 hatten die meisten Vertreter der anderen Parteien in Karlsruhe auf den Kretschmann-Effekt zurückgeführt – ein Fehler wie sich jetzt herausstellte.