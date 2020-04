Anzeige

Kunststudentin Julia Federspiel braucht kein Schlageisen und muss nach getaner Arbeit auch nichts zusammenfegen. Wenn die Meisterschülerin von Stephan Balkenhol arbeiten will, setzt sie im Wohnheimzimmer einfach ihre VR-Brille auf.

Statt Klüpfel und Beizeisen sind zwei Controller ihr „Geschirr“. Sie fährt das System hoch und schon „steht“ sie vor ihrer Skulptur, kann diese im virtuellen Raum umkreisen und trägt Material ab, das nicht existiert. Noch nicht. Ein bisschen wie im Märchen „Des Kaisers neue Kleider“. Doch irgendwann kommt der 3D-Drucker. Und aus dem Märchen wird Stoff zum Anfassen.

Mit ihren Entwürfen für die Jubiläumsbürste der Firma Keller in Todtnau hat die 26-jährige Kunststudentin sogar Handfestes für den Alltag kreiert. Den dafür ausgeschriebenen Wettbewerb hat sie vor allem deshalb für sich entschieden, weil die Frau mit den langen Haaren ein Kriterium mit ins Rennen ihrer Kreationen geschickt hat, das unter Künstlern nicht gerade oberste Priorität hat oder sogar verpönt ist: Sie sollen schön sein.

Weil man mit Haarekämmen etwas Angenehmes verbinde, „habe ich mir überlegt, was ich selbst schön finden würde“, sagt Julia Federspiel, die an diesem Nachmittag während der Kontakteinschränkungen durch Corona ihre Bildhauerwerkstatt zusammen mit sechs Bürsten in eine Sporttasche gepackt hat und damit zu einer Parkbank vor dem Karlsruher Schloss gelaufen kommt. In Hotpants und mit rund einem Quadratmeter Skulptur unter dem Arm.

Federspiel gewinnt Wettbewerb für Jubiläums-Bürste

Doch zunächst zu den Bürsten: Federspiels Motive für deren Rückseite trafen den Nerv der Jury. Diese bestand aus Besucherinnen und Besuchern einer Ausstellung mit allen Wettbewerbsbeiträgen, zu der die alteingesessene Bürstenmanufaktur in Todtnau geladen hatte.

„Frau Federspiels Themen haben alle unsere Besucher direkt angesprochen“, erklärt die Inhaberin Jasmin Keller, die über ihren Mann Andreas Keller in das Familienunternehmen kam und es mit ihm zusammen in fünfter Generation leitet. In einer Stadt übrigens mit langer Bürsten-Tradition: Zu guten Zeiten habe es in Todtnau 36 Bürstenfabriken gegeben, erzählt Keller.

Büste mit Kopf geht in Serie

Der umtriebigen Frau, die viele Berufe erlernt hat, sind nicht nur Nachhaltigkeit und eine gute Ökobilanz wichtig: Keller interessiert sich für Kunst. Deshalb wollte sie zum großen Jubiläum im vergangenen Jahr auch eine besondere Bürste ins Sortiment nehmen.

Johann Baptist Keller hatte die Fabrik im Jahr 1869 gegründet. Damals wurden die Hölzer der Büsten noch mit fußbetriebenen Bohrstühlen gesägt und gebohrt. Heute übernehmen das computergesteuerte Werkzeugmaschinen, manches wird aber noch händisch im historischen Stirneinzugsverfahren produziert.

Dekorative Muster kommen auf die Naturbürsten für Mensch oder Tier im Holzdruck-Verfahren. Das gilt auch für den stolzen Mann aus geometrischen Formen, den Julia Federspiel entworfen hat und der nun samt Bürste in Serie geht. In limitierter Auflage. Museumsshops haben schon angebissen, freut sich Jasmin Keller.

Professor hatte anfangs Bedenken

Julia Federspiel kann aber auch anders: Figürlich sind zwar auch ihre bildhauerischen Werke, wuchern aber auf faszinierende Weise in die Abstraktion. Federspiel arbeitet gelegentlich mit Gips, doch ist die Polymilchsäure ihr engster Vertrauter. Aus diesem Kunststoff bestehen die Filamente, die man für 3D-Drucker verwendet.

Ihr Professor habe anfangs Bedenken gehabt gegenüber der virtuellen Technik. Stephan Balkenhol ist bekannt für klassische Bildhauerei – figürlich und aus Bronze und Holz. Doch mit der Zeit habe er sich daran gewöhnt, sagt Federspiel. „Ihm ist nur wichtig, das die Technik nicht zum Selbstzweck wird, sondern Mittel zum Zweck bleibt.“

Dem Ergebnis sieht tatsächlich nur das geübte Auge an, dass es aus dem 3-D-Drucker stammt. Es könnte auch aus Gips sein. Nur: „Dann würden die Füße brechen“, sagt Federspiel und rüttelt an der mitgebrachten Skulptur, die noch nicht fertig, aber stabil ist: eine Figur mit wulstigem Rumpf, aber filigranen Zehen. Federspiels Objekte bestehen aus mehreren Teilen, die sie nach dem Druck miteinander verklebt und nachbearbeitet.

Einen Schuh hat Federspiel auch schon gedruckt

Die Bürsten sind eine andere Welt, Federspiel hat die Entwürfe gemalt. Aber auch das Thema Produktdesign findet sie spannend. Schon als Kind habe sie viel mit Stoffen experimentiert und ist über die Handarbeit und das Malen zur Bildhauerei gekommen.

Die gebürtige Litauerin, die in Rastatt aufgewachsen ist und dort auch ihr Abitur mit Leistungskurs Kunst absolvierte, ist zwar offen für beides, trennt aber strikt zwischen Kunst und Gebrauchskunst.

Die Meisterstudentin, deren letztes Semester gerade begonnen hat, kann sich vorstellen, auch für den kommerziellen Markt zu arbeiten. Sie interessiere sich sehr auch für Designobjekte oder Gebrauchsgegenstände. Einen Schuh hat sie sich auch schon gedruckt. Er sei sogar tragbar.