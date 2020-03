Kontaktstelle in Karlsruhe hilft beim Wiedereinstieg nach der Elternzeit

Anzeige

Nach einer längeren beruflichen Pause gelingt vielen der Wiedereinstieg in den alten oder einen neuen Job nur mit Unterstützung – vor allem Frauen sind davon betroffen. In Karlsruhe können die Kontaktstelle Frau und Beruf oder die Agentur für Arbeit weiterhelfen.

Iris macht sich keine Illusionen. „Entweder du arbeitest Vollzeit und machst Karriere, oder nicht.“ Die Hagsfelderin ist Mutter von zwei Kindern und steht nach der zweiten Elternzeit kurz vor dem Wiedereinstieg.

Als Sekretärin in einer Baufirma klappte das beim ersten Mal gut, auch die Reduzierung auf Teilzeitarbeit war kein Problem.

Doch sie erzählt von inhaltlichen Einschränkungen, zum Beispiel würden ihr inzwischen weniger anspruchsvolle Aufgaben anvertraut als früher, Teamleiterin etwa könne man in Teilzeit nicht werden. „Der Betrieb ist sehr flexibel was die Arbeitszeiten angeht“, sagt Iris. Das komme Müttern sehr entgegen. „Aber man spielt nicht mehr so eine wichtige Rolle wie früher.“

Flexible Arbeitszeiten und Home-Office sind gefragt

Iris möchte anonym bleiben. Vertraulichkeit und auf Wunsch Anonymität gewährt auch die Kontaktstelle Frau und Beruf in Karlsruhe. Zwischen 400 und 500 Frauen lassen sich dort jedes Jahr beraten. Zu ganz unterschiedlichen Themen.

„Gerade beim Thema Wiedereinstieg gibt es keine Pauschalen antworten“, erklärt Beraterin Frauke Bolch. Deshalb sei es wichtig, im Gespräch ganz individuell die persönlichen Stärken herauszuarbeiten. „Der Wunsch nach Existenzgründung nimmt in letzter Zeit stark zu“, sagt sie.

Zudem suchten die Frauen nach Jobs, in denen flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten und Homeoffice ermöglicht werden.

Bei der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt sind es ebenfalls hauptsächlich Frauen, die eine Wiedereinstiegsberatung in Anspruch nehmen. Nicht nur die Kinderbetreuung sei häufiger Grund für berufliche Auszeiten, sagt Patricia Montbrun, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt.

„Wir haben viele Menschen zwischen Mitte 40 und 50, die einige Jahre mit der Pflege von Angehörigen verbracht haben.“ Meistens so lange, dass sie sich oft nicht mehr zutrauten, in ihren früheren Beruf wieder einzusteigen.

Jede(r) kann beim Wiedereinstieg gefördert werden

„Viele denken auch, weil sie nichts einbezahlt haben, steht ihnen keine Förderung zu. Das stimmt nicht“, betont Montbrun. Etwa 200 Personen sind aktuell bei der Wiedereinstiegsberatung der Agentur – das Angebot ist eigentlich nur auf etwa 70 Personen ausgelegt.

Die Wiedereinsteigerinnen kommen häufig aus kaufmännischen Berufen oder dem Einzelhandel. 40 Prozent seien aber auch Akademikerinnen.

Zwischen 70 und 80 Prozent der Frauen, die sich von der Agentur beraten lassen, haben einen Migrationshintergrund. So sind bei der Frage, welche Förderprogramme der Agentur den größten Bedarf darstellen, Sprachkurse und die Anerkennung von Abschlüssen ganz vorne mit dabei.

Hinzu kommen individuelles Coaching, Berufswegeplanung oder die Aktualisierung der fachlichen Kenntnisse. „Egal, wie lange man aus dem Beruf raus ist, es gibt immer Möglichkeiten“, versichert Montbrun.

Viele Jobs gebe es etwa in den so genannten Mangelberufen wie der Pflege, aber auch medizinische Fachangestellte seien gefragt. Und auch technische Berufe sollten Frauen sich durchaus zutrauen.

Die größten Hürden beim Wiedereinstieg seien die Frage der Kinderbetreuung und damit einhergehend flexible Arbeitszeiteinteilung und Homeoffice, das noch immer zu wenige Unternehmen erfüllten. „Sie könnten die gesuchten Fachkräfte haben“, sagt Montbrun, „wenn sie nicht an althergebrachten Strukturen festhalten.“

Rund um den beruflichen Wiedereinstieg informiert die Bundesagentur für Arbeit bei einer Telefonaktion am Dienstag, 5. März, von 9 bis 15 Uhr unter der kostenfreien Telefonnummer (08 00) 4 55 55 00. Nach Nennung des Kennworts „Telefonaktionstag“ und des Wohnorts werden Anrufer direkt mit der zuständigen regionalen Arbeitsagentur verbunden.