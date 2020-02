Kramp-Karrenbauer lässt ratlose CDU zurück

Anzeige

Politisches Beben in Berlin: Nach gerade einmal 14 Monaten im Amt erklärt Annegret Kramp-Karrenbauer ihren Rückzug vom Amt der Parteivorsitzenden. Und auch Kanzlerkandidatin will sie nicht werden. Die Trennung von Kanzlerschaft und Parteivorsitz sei ein Fehler gewesen. Wie es nun weitergeht, ist völlig offen. Möglicherweise wird erst im Dezember ihr Nachfolger gewählt.

Niemand war eingeweiht, nicht einmal ihre engsten Vertrauten und Mitstreiter in den Führungsgremien wussten Bescheid. Als die Mitglieder des CDU-Präsidiums am Montagvormittag im kleinen Sitzungssaal des Konrad-Adenauer-Hauses zu ihrer Routinesitzung zusammenkamen, erwarteten alle einen ausführlichen Bericht von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer zur Lage in Thüringen und den Konsequenzen, die sich daraus für die Bundespartei ergeben.

Die Entscheidung ist schon seit einer geraumen Zeit in mir gereift und gewachsen. Annegret Kramp-Karrenbauer

Umso größer der Schock und die Betroffenheit aller Anwesenden, als die Saarländerin ihren Rücktritt als Parteivorsitzende sowie ihren Verzicht auf die Kanzlerkandidatur erklärte. Sie werde bis zum Sommer den Prozess der Kanzlerkandidatur organisieren, die Partei weiter auf die Zukunft vorbereiten und dann den Chefposten aufgeben, sagt sie.

Es sei „offensichtlich“, dass Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur in eine Hand gehörten. Später, vor der Presse, bekräftigte sie ihre Entscheidung, die schon „seit einer geraumen Zeit in mir gereift und gewachsen“ sei. Durch die Trennung von Kanzlerschaft und Parteivorsitz sei eine „ungeklärte Führungsfrage“ entstanden, die auch nach zwei Parteitagen „nicht zur Ruhe“ gekommen ist. Das schwäche die CDU „in einer Phase, in der Deutschland auf eine starke CDU angewiesen ist“.

Kein Rückhalt in der Partei

Den letzten und entscheidenden Ausschlag für ihren Rückzug gab dem Vernehmen nach ein Gespräch mit ihren fünf Stellvertretern am Sonntagabend. Dabei, so hieß es in Parteikreisen, habe sich bei ihr der Eindruck verfestigt, dass sie nicht mehr über genügend Rückhalt in der Partei verfüge. Da half es auch nicht mehr, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Bedauern auf die Ankündigung ihrer Vertrauten reagierte und ihr für die geleistete Arbeit in den letzten 14 Monaten an der Spitze der CDU dankte.

Versetzte ihr Merkel den Todesstoß?

Dabei war es ausgerechnet Merkel, so sagte ein führendes CDU-Mitglied aus dem Südwesten den BNN, die mit ihrem Verhalten in den letzten Tagen die Saarländerin demontiert und ihr „den Todesstoß“ versetzt habe. „Die Kanzlerin hat AKK vorgeführt – und jetzt spielt sie die trauernde schwarze Witwe.“

So sei es absolut ungewöhnlich, dass sich ein Regierungschef auf einer Auslandsreise zu einem parteipolitischen Thema äußere, wie es Merkel in Südafrika getan habe, erst recht sei es gegen alle Gepflogenheiten gewesen, dass sie die demokratische Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten von Thüringen einen „unverzeihlichen Fehler“ genannt und quasi von oben eine Rücknahme dieser Wahl gefordert habe. „Das hätte kein Parteichef durchgehalten“, heißt es in der CDU.

Sturm der Entrüstung an der Parteibasis

Für noch mehr Furore in der Partei sorgte allerdings die Nachricht, dass Merkel nach ihrer Rückkehr aus Afrika mit Bodo Ramelow telefoniert habe, wodurch der Eindruck entstand, sie akzeptiere eine Wahl des Linken-Politikers zum Ministerpräsidenten von Thüringen mit den Stimmen der CDU. Das löste einen Sturm der Entrüstung gerade in den mitgliederstarken Landesverbänden im Westen und Südwesten aus.

Wenn die CDU Ramelow mitwählt, gibt es eine Austrittswelle. CDU-Mitglieder des Kreisverbandes Karlsruhe-Land auf einer Veranstaltung am Wochenende

Der CDU-Abgeordnete Axel E. Fischer berichtete gegenüber den BNN von einer Veranstaltung in seinem Wahlkreis Karlsruhe-Land am Wochenende, wo Mitglieder sich klar artikuliert hätten: „Wenn die CDU Ramelow mitwählt, gibt es eine Austrittswelle.“

Konservative üben massive Kritik

Massive Kritik am Verhalten der Kanzlerin übte in den vergangenen Tagen auch die konservative Werte-Union. „Seit wann vereinbart eigentlich der Koalitionsausschuss in Berlin, dass im Landtag von Thüringen umgehend‘ ein neuer Ministerpräsident gewählt wird?“, bemängelte deren Vorsitzender Alexander Mitsch aus Heidelberg. Es sei „eine Schande“, wenn Vertreter der CDU die Position vertreten, dass ihnen ein linker Ministerpräsident lieber sei als einer von der FDP.

Die Vorsitzende wirkte führungsschwach

Annegret Kramp-Karrenbauer stand derweil zwischen allen Lagern. Ihr Versuch, die Parteifreunde in Thüringen dazu zu bringen, den Weg für eine Auflösung des Landtags und für schnelle Neuwahlen frei zu machen, scheiterte am Widerstand von Partei- und Fraktionschef Mike Mohring.

Merz will mehr Zeit für die Politik haben

Zeitgleich brachte sich einmal mehr Friedrich Merz als Alternative ins Spiel, der demonstrativ seinen Rückzug aus dem Aufsichtsrat des Vermögensverwalters BlackRock ankündigte, um sich zeitlich mehr politisch betätigen zu können. Die Vorsitzende wirkte führungsschwach, deren Wort kein Gewicht habe, obwohl sie es war, die ihre Parteifreunde in Thüringen vor einer Wahl des FDP-Politikers Kemmerich im dritten Wahlgang gewarnt hatte.

Das Bollwerk gegen Links und Rechts muss stehen CDU-Generalsekretär Paul Zimiak

Wie sehr die Ereignisse in Thüringen die CDU in ihren Grundfesten erschütterten, wurde bei der Sitzung des Bundesvorstands deutlich. Heftig prallten dabei die unterschiedlichen Positionen aufeinander. Als der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther sagte, dass die Linkspartei „nicht so schlimm“ sei wie die AfD, gab es heftigen Widerspruch. Generalsekretär Paul Zimiak wies Günther mit den Worten zurecht, das „Bollwerk gegen Links und Rechts“ müsse stehen, das gehöre zum Kern der CDU.

Werte-Union fordert Mitgliederentscheid

Wie es nun in der Partei weitergeht, ist völlig offen. Der baden-württembergische Landeschef Thomas Strobl sagte am Montag, er rechne mit einem längeren Prozess bei der Nachfolgeregelung. Über die Kanzlerkandidatur werde wohl erst gegen Ende des Jahres auf dem Parteitag in Stuttgart entschieden. Friedrich Merz seinerseits kündigte an, die Vorsitzende zu unterstützen, „den Prozess ihrer Nachfolge und der Kanzlerkandidatur als gewählte Parteivorsitzende von vorn zu führen“.