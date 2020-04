Krebskrank in Corona-Zeiten: Für manche Sterbende gibt es in der Klinik eine Sondererlaubnis

Anzeige

Wer in Zeiten der Corona-Pandemie an Krebs erkrankt ist und stationär behandelt wird, leidet häufig doppelt: Angst vor dem Cornavirus und Einsamkeit wegen des Besuchsverbots belasten die Betroffenen. Professor Martin Bentz vom Städtischen Klinikum in Karlsruhe klärt über die Situation der Krebspatienten hinter den geschlossenen Krankenhaustüren auf.

Anja Seifert (Name v. d. Redaktion geändert) aus Durmersheim hatte Glück im Unglück. Im Juni 2018 erhielt sie die Diagnose Brustkrebs. Es folgte eine monatelange Chemo-Therapie, Anfang 2019 wurde sie operiert. „Und damit hoffe ich, der Krebs ist weg“, sagt sie. Sie befindet sich jetzt in der sogenannten Heilbewährung, die fünf Jahre dauert. Kommt der Krebs in dieser Zeit nicht zurück, gilt sie als geheilt.

Hätte sie die Diagnose ein Jahr später erhalten, wäre ihr Klinikaufenthalt in die Zeit der Corona-Pandemie gefallen. „Daran denke ich mit einem mulmigen Gefühl“, sagt Seifert. „Die Menschen in der Klinik haben gerade sicherlich noch mehr Ängste als ich damals, wenn dann zusätzlich so eine Gefahr um einen herum ist.“

Mehr zum Thema: Krebskrank in Corona-Zeiten: „Die Isolation ist für die Betroffenen schwer auszuhalten“

Doch wie groß ist diese Gefahr für die Patienten in der Klinik aktuell wirklich? Martin Bentz ist Direktor der Klinik für Innere Medizin, Hämatologie und internistische Onkologie sowie Palliativmedizinim im Städtischen Klinikum in Karlsruhe. Im Gespräch mit den BNN äußerte er sich zur Situation der Menschen, die mit einer Krebserkrankung in der Klinik bleiben müssen.

Wie geht es den Menschen momentan, die mit einer Krebserkrankung in der Klinik sind?

Bentz: Unsere onkologischen Patienten werden auf speziellen Stationen behandelt und haben keinen Kontakt zu anderen Patienten. Das beruhigt viele. Menschen, die wir schon länger hier betreuen, kennen die Station. Und auf der Station geht es derzeig tar nicht so viel anders zu als sonst. Ein großer Unterschied ist natürlich, dass unsere Patienten wegen des Besuchsverbots keinen Besuch von ihren Angehörigen bekommen können. Das ist gerade für die eine große Einschränkung, die längere Zeit stationär bei uns sind. Damit diese Menschen dennoch den Kontakt zu ihren Angehörigen halten können, stellt das Klinikum derzeit Telefon und Internetzugang im Zimmer kostenlos zur Verfügung.

Auch interessant: Gerüchte im Karlsruher Klinikum: Soll Personal wegen Corona dort schlafen?

Viele Menschen, die an Krebs leiden, haben Angst, dass ihre gesundheitliche Versorgung oder ihre Therapie durch die aktuelle Situation während der Corona-Pandemie leidet. Ist das so?

Bentz: Tatsächlich lassen sich weniger Menschen in der Ambulanz abklären oder kommen mit Neudiagnosen zu uns. Wer das aufschieben kann, macht es im Moment. Es melden sich auch Patienten bei mir, die sagen: Ich habe derzeit Angst, in eine Einrichtung zu gehen, in der ich auf Corona-Patienten treffen könnte. Diese Ängste sind natürlich völlig nachvollziehbar! Ich sage aber klar, dass wir unsere Onkologie unverändert weiterbetreiben. Die Therapien laufen weiter, unsere Teams in der Onkologie haben keinen Kontakt zu Infektionspatienten. Wir haben die gleichen Ressourcen wie zu anderen Zeiten, was Personal, Medikamente und Blutprodukte angeht. Die Bereitschaft zur Blutspende ist derzeit sogar sehr hoch!

Mehr zum Thema: Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Überblick

Was ändert sich für Krebspatienten konkret bei ihrer Therapie?

Bentz: Alle Behandlungen, die medizinisch erforderlich sind, werden weiterhin uneingeschränkt durchgeführt. Wenn wir die Therapie bedenkenlos um einige Monate verschieben können, machen wir das. Das betrifft beispielsweise auch aufwändige Therapien wie Stammzellentransplantationen. Allerdings ist ein solches Aufschieben nur bei einem kleinen Teil der Patienten möglich.

Was können Menschen mit einer Krebserkrankung selbst tun, um sich vor einer Ansteckung zu schützen? Gibt es Unterschiede zu den Vorsichtsmaßnahmen für gesunde Menschen?

Bentz: Die Vorsichtsmaßnahmen unterscheiden sich nicht wesentlich, sollten aber streng beachtet werden. Wir raten allen Menschen, mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen zu halten. Außerdem bekommen Patienten, die in unsere onkologische Ambulanz kommen, einen Mundschutz.

Warum genau zählen Krebspatienten zur Hochrisikogruppe bei Corona?

Bentz: Nicht alle onkologischen Patienten zählen gleichermaßen zur Hochrisikogruppe. Wer zum Beispiel an einer chronischen Form von Krebs leidet und gut mit seiner Erkrankung lebt, hat nicht unbedingt ein erhöhtes Risiko. Im Einzelfall ist es sicherlich sinnvoll, die Situation mit dem behandelnden Onkologen zu besprechen. Während und nach einer Chemotherapie ist das Immunsystem aber geschwächt und der Patient generell anfälliger für Infektionen. Hier ist Vorsicht geboten!

Mehr zum Thema: Diese Karten zeigen alle bestätigten Coronavirus-Fälle in Baden-Württemberg

Wie ist die Lage bei den Patienten, die palliativ behandelt werden oder bei sterbenden Patienten? Gibt es für sie Sonderregelungen?

Bentz: Auch während Corona halten wir den Betrieb auf der Palliativstation aufrecht. Gleiches gilt für unseren palliativmedizinischen Konsiliardienst. Das Besuchsverbot ist für viele Palliativpatienten natürlich eine große Einschränkung, da sie oft nicht mehr in der Lage sind, über Telefon oder per E-Mail Kontakt zu halten. Außerdem spielt die persönliche Anwesenheit der Angehörigen eine ganz große Rolle. Schwerkranke Menschen oder Menschen in der Sterbephase können daher mit Sondererlaubnis Besuch bekommen. Das entscheidet der zuständige Arzt im Einzelfall.