KSC braucht im Abstiegskampf eine Topleistung gegen Hannover

In der zweiten Bundesliga geht es nun Schlag auf Schlag. Auch dem Karlsruher SC steht das erste Spiel unter der Woche an. Beim Liganeunten Hannover 96 will die Truppe von KSC-Trainerteam Christian Eichner und Zlatan Bajramovic am Mittwoch (Anpfiff 18.30 Uhr) am liebsten drei Punkte mitnehmen.

„Wir gehen mit den vier Punkten sehr positiv gestimmt nach Hannover“, sagt KSC-Coach Eichner – einen Sieg und ein Unentschieden hat der KSC nach der Coronapause geholt. „In dem Spiel rechnen wir uns etwas aus.“ Der KSC sei in der Situation, in jedem Spiel in die Punkte kommen zu müssen.

Klassenverbleib ist für den KSC oberstes Ziel

Der KSC hatte durch das 0:0 gegen Bochum und der Niederlage von Konkurrent Wiesbaden den Relegationsplatz erklommen. Zwei Punkte fehlen zum sicher rettenden Ufer. Allerdings macht nur ein Tor den Unterschied zwischen dem direkten Abstiegsplatz und der Chance per Relegation in der Liga zu verbleiben.

Hannover dagegen hatte in Osnabrück am Wochenende auswärts mit 4:2 gewonnen und drei Punkte mitgenommen. Dennoch ist die Brust beim KSC breiter. Den Abstiegskampf hat man angenommen und sich zumindest in der ersten halben Stunde gegen Bochum sehr gut präsentiert. Daran will Eichner anknüpfen.

Wenn wir dann den Ball hatten, wollte ihn keiner mehr. KSC-Coach Christian Eichner

Warum es den Bruch gab nach der ersten halben Stunde, habe man analysiert. Die Mannschaft hatte ein „Höllentempo“ an den Tag gelegt. Da sie das Tempo nicht halten konnte, wurde es weniger. Nach der Pause jedoch „hatten wir keinen Druck mehr auf den Gegner“. „Wenn wir dann den Ball hatten, wollte ihn keiner mehr.“ Das führte zu dem Ergebnis. „Das will ich nicht.“

Trainerteam fordert von der Mannschaft eine Topleistung

Das habe das KSC-Trainerteam der Mannschaft gesagt und werde es auch im Video noch vor dem nächsten Spiel präsentieren. „Da ist man als Trainer gefordert, ihnen in den Allerwertesten zu treten.“ Denn so einen Bruch möchte der KSC nicht wieder erleben.

Hannover habe eine „enorme Qualität von der Bank“ und sei taktisch auch variabel, weiß Eichner über den Gegner, der zu den Top vier gehöre. „Das ist eine Mischung, die sehr gefährlich ist.“ „Wir brauchen eine Topleistung, um was nach Karlsruhe zu bringen.“

Mannschaft muss in zwei Bussen nach Hannover

Aufgrund der Corona-Beschränkungen darf der KSC-Tross nicht in einem Bus zum Auswärtsspiel fahren. Es muss aufgeteilt werden. Wer letztlich in den zwei Bussen Platz nehmen kann und im Kader steht, lässt Eichner offen. „Das werde ich nachher final entscheiden.“ Es werde positionsspezifisch abhängig sein. Es gäbe einige Gedankenmodelle für die Startelf, erklärt der Cheftrainer.

Ich warne davor, die Spielfitness zu unterschätzen. KSC-Coach Christian Eichner über Ben-Hatira

Staff und Mannschaft werde man in zwei Teile aufteilen. „Die Basis habe ich festgelegt.“ Die Mannschaft kläre aber selbst, wer von den Spielern in welchem Bus sitzen wird, erklärt Eichner. Man sehe dann wer auf wen sauer sei, scherzt Eichner.

Fehlen wird Eichner der gesperrte Lukas Fröde, Babacar Gueye und auch Kyoung-Rok Choi, der am Montag sein erstes Mannschaftstraining absolviert hatte. Dafür kehren Jerome Gondorf nach abgesessener Gelbsperre und Änis Ben-Hatira nach der Rotsperre zurück. „Ich warne davor, die Spielfitness zu unterschätzen“, erklärt Eichner aber über Ben-Hatira, der noch kein Spiel nach der Corona-Pause absolviert hatte.