KSC-Coach Eichner warnt: „Selbstbewusstsein allein gewinnt keine Spiele“

„Wir sind noch nicht am Ziel!“, „So müssen wir weitermachen!“, waren sich die KSC-Zweitligaprofis nach dem Derbysieg des Karlsruher SC gegen den VfB Stuttgart einig. Denn das große Ziel der Badener ist der Klassenverbleib. Und dieser gegen Stuttgart erkämpfte Nichtabstiegsplatz muss in den kommenden drei Spielen verteidigt werden.

Der nächste Gegner steht dafür am Mittwochabend (Anpfiff 18.30 Uhr) mit Jahn Regensburg auf dem Zettel.

„Es wird auf jeden Fall wichtig sein, die Effizienz beizubehalten, wie es gegen Stuttgart der Fall war“, erklärte KSC-Torwart Benjamin Uphoff nach dem Derbysieg mit Blick auf das Restprogramm, wo es wie seit dem Corona-Neustart ebenfalls auf Leidenschaft, Kampf und Chancenverwertung ankommen werde.

Gordon: „Ein richtig geiler Schritt“

Dass der KSC „das erste Mal wieder nach langer Zeit über dem Strich“ stehe, mache ihn „überglücklich“, hatte sich Daniel Gordon nach dem VfB-Spiel gefreut. Aber gegen den Tabellenzwölften Regensburg müsse der KSC diesen Platz unbedingt verteidigen.

„Es war nur ein Schritt, aber ein richtig geiler Schritt und ich hoffe und glaube auch, dass wir jetzt klar sind und wir den Schwung mitnehmen, um einfach den nächsten Schritt in Regensburg zu machen“, erklärte Gordon, dass das klare Ziel des KSC drei Punkte seien.

Denn den möglichen Abstieg habe man immer noch bedrohlich über sich schweben. Aber ob Eichners Blick auf die anderen Plätze und Ergebnisse geht? „Wenn wir bei uns bleiben und bereit sind, das zu tun was wir investiert haben am Sonntag in Sachen Einsatz und Laufbereitschaft, dann hoffe ich, dass wir nicht auf die Ergebnisse der anderen schauen müssen“, so KSC-Trainer Christian Eichner bei der Pressekonferenz vor dem Mittwochabendspiel.

KSC-Gegner Regensburg lauf- und zweikampfstark

Seine Botschaft an sein Team war klar: „Wer nachlässt, wenn die gesamte Mannschaft nachlässt, dann wird es sehr, sehr schwer morgen Abend.“

Klar habe seine Mannschaft mit dem Derby-Sieg Selbstvertrauen getankt. „Aber vom Reden allein und Selbstbewusstsein werden wir nicht gewinnen“, warnt er. „Die Jungs wissen Bescheid, was sie investieren müssen“, damit der KSC drei Punkte mit nach Karlsruhe bringen könne.

Regensburg sei eine Truppe, die für eine „enorme Laufbereitschaft und Einsatzbereitschaft“ stehe. In jedem Spiel investiere der KSC-Gegner rund 120 Kilometer und sorge – betrachtet man das Torverhältnis – für Unterhaltung. „Sie stehen für giftige Zweikämpfe und für eine gewisse Rassigkeit in beide Richtungen.“ Der KSC sei gewappnet.

KSC-Coach Eichner: Alles in eine Waagschale werfen

Hier müsse seine Mannschaft wieder alles in die Waagschale werfen, fordert Eichner. Wer das genau sein wird und letztlich in der Startelf stehen werde, das warte er noch ab. „Wir können alles gleich belassen, aber auch den einen oder anderen frischen Spieler reinbringen.“ Sicher sei, dass Marco Djuricin (Ferse) nicht mithelfen kann.

Die Spieler, die er mit nach Regensburg nehme, werden aber alles geben, um die Punkte zu holen.