KSC erreicht beim 2:1-Auftaktsieg in Wiesbaden schnell Zweitliga-Betriebstemperatur

Neue Liga, altes Bild: Der von sich und dem Moment berauschte Marvin Pourié schlittert nach einer Viertelstunde in Wiesbadens Brita-Arena auf Knien über den regennassen Rasen Richtung Auswechselbank – und wird davor von einer blau-weißen Spielertraube begraben.

Besser hätte der Auftakt in der Zweiten Fußball-Bundesliga für den Rückkehrer Karlsruher SC kaum laufen können, denn auf Pouriés Volltreffer folgte nach der Pause der Nachschlag durch Philipp Hofmann (61.). Das sollte dem KSC genügen, um als 2:1(2:0)-Sieger und mit drei verdienten Punkten die Baustelle des SV Wehen Wiesbaden zu verlassen.

Der Anschlusstreffer von Daniel Kofi Kyereh (90.+3) kam zu spät, um das zu verhindern. „Wir sind gut reingerutscht in die Runde“, fand KSC-Coach Alois Schwartz hinterher. Der Schönheitsfehler in der Nachspielzeit, als sich Lukas Fröde vor dem Gegentor im eigenen Strafraum den Ball vom Vorbereiter Philipp Tietz vom Fuß hatte spitzen lassen, war da verschmerzbar.

Starke Unterstützung der Fans

„Du musst bis zur letzten Sekunde alles geben, sonst liegt der Ball im Netz“, hielt Schwartz fest und hoffte, dass das eine Warnung war. Wie’s aussieht, wenn an der Stelle der Gegengeraden eine einzige Lücke klafft, ließ sich für die KSC-Anhänger im kleinen Maßstab schon mal in der Brita-Arena besichtigen. Und wie sich’s anhört, wenn dennoch riesige Liebe eine Mannschaft begleitet, nahmen die KSC-Profis noch vor Anpfiff aus dem Gästeblock wahr.

Rund 3 000 mitgereiste Fans schrien sie in diese Saison. In Schwartz’ Anfangsformation standen neun Leistungsträger der alten Saison sowie in Lukas Fröde vor der Abwehr und Philipp Hofmann im Sturm zwei der sechs Neuen. Den besseren Start erwischten die Gastgeber. KSC-Kapitän David Pisot (7.) war zur Stelle, nachdem Wehens Linksverteidiger Michel Niemeyer mit einem Solo forsch in den Sechzehner gestürmt war.

Karlsruher mühen sich um Ballkontrolle

Die Karlsruher mühten sich danach in ihrem 4-4-2 um Ballkontrolle. Ein Schuss von Marvin Wanitzek (14.) war ihr erster nennenswerter Annäherungsversuch. Überzeugender tauchte der KSC eine Minute später vor Lukas Watkowiaks Tor auf: In der Folge einer vermeintlich bereits geklärten Ecke kam Marc Lorenz nochmals zur Flanke. Daniel Gordon verlängerte den Ball am ersten Pfosten zu Pourié, der zur Führung vollstreckte.

Um Antworten war Rüdiger Rehms Truppe danach verlegen. Der KSC wartete abgeklärt auf die Möglichkeit zu weiteren Nadelstichen noch vor der Pause. Die blieben aus.

Für den Gastgeber hätte es noch schlimmer kommen können

Zum zweiten Abschnitt brachte Schwartz Manuel Stiefler anstelle von Burak Camoglu, bei dem muskuläre Probleme in der Oberschenkelrückseite wieder aufgetreten waren. In der 55. Minute verhinderte Damian Roßbach mit der Brust vor der Torlinie nach einem Niemeyer-Knaller den möglichen Ausgleich. Rehm brachte schließlich Tietz für Nicklas Shipnoski.

Bevor Wehens Stürmer erstmals in Erscheinung trat, stand es 2:0. Nach einer Wanitzek-Ecke stieg Hofmann höher als sein Bewacher Sascha Mockenhaupt und traf per Kopf.

Und es hätte bald noch schlimmer kommen können für die Gastgeber, hätte der KSC einige Aktionen besser ausgespielt. Etwa in der 71. Minute, als Watkowiak einen Schuss Pouriés nicht festhielt und Hofmann den Rückpraller erneut Pourié auflegte. Mockenhaupt blockte.

Auf der Gegenseite hätte sich der eingewechselte Jeremias Lorch fast fulminant eingeführt. Seinen Abschluss fischte Uphoff aber aus dem Toreck. In der Schlussphase verlor beim KSC nur einer ein wenig die Nerven: Pourié trat nach seiner Auswechslung wütend nach allem, was vor seinen Füßen lag.

SV Wehen Wiesbaden: Watkowiak – Kuhn, Mockenhaupt, Dams, Niemeyer – Gül (75. Lorch), Mrowca, Shipnoski (58. Tietz), Dittgen – Schäffler (67. Ajani), Kyereh.

Karlsruher SC: Uphoff – Thiede, Gordon, Pisot, Roßbach – Fröde, Wanitzek, Camoglu (46. Stiefler), Lorenz (90. Carlson) – Hofmann, Pourié (84. Djuricin).

Schiedsrichter: Dingert (Lebecksmühle)

Zuschauer: 6 871

Tore: 0:1 Pourié (15.), 0:2 Hofmann (61.), 1:2 Kyereh (90.+3)

Gelbe Karten: Schäffler, Shipnoski – Thiede, Pisot.