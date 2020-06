KSC-Fanbanner zum Abschlusstraining: „Wer alles gibt, kann nie verlieren“

Anzeige

„Wer alles gibt, kann nie verlieren – für euch, für uns, für diese Stadt!“: So lautete der Spruch auf dem Banner, das die Fans des Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC zum Abschlusstraining des KSC am Platz anbrachten.

Vor der Abreise zum letzten regulären Saisonspiel der Zweiten Liga in Fürth sollten die KSC-Profis von ihren Anhängern noch einmal auf die Wichtigkeit des Klassenverbleibs hingewiesen werden.

Denn am Sonntag kann die Mannschaft von KSC-Trainerteam Christian Eichner und Zlatan Bajramovic mit einem Sieg über Fürth und dem passenden Ergebnis in Kiel gegen Nürnberg den direkten Klassenverbleibt sichern und den Fans ein zittern in der Relegation ersparen.