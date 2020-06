KSC-Fans können beim Derby gegen Stuttgart virtuell per Foto dabei sein

Anzeige

Im Derby der Zweiten Fußball-Bundesliga gegen den VfB Stuttgart setzt der Karlsruher SC auf virtuelle Unterstützung seiner Fans. Per digitalem Foto können die Anhänger der Badener dabei sein, wenn es um Punkte und Prestige im Wildparkstadion geht.

Der FC Bayern München ist für viele Fußballclubs das große Vorbild. Auch für den Karlsruher SC. Der abstiegsbedrohte Zweitligist hat sich nun eine Geisterspiel-Aktion des designierten deutschen Meisters zum nachahmenswerten Beispiel genommen.

Virtuelle Präsenz der Fans über die LED-Bande

Die Münchner setzen bei Heimspielen in Zeiten von Corona nicht wie Borussia Mönchengladbach auf Pappkameraden auf der Tribüne, sondern auf digitale Präsenz von Fans an der Seitenlinie. Wie die Anhänger des Rekordmeisters haben nun auch für das Derby gegen den Erzrivalen VfB Stuttgart am 14. Juni (13.30 Uhr) die Anhänger des KSC die Möglichkeit, im leeren Wildparkstadion zumindest virtuell dabei zu sein – per Kopfbild auf der LED-Bande vor und während der Begegnung.

Mehr zum Thema: Derby-Aufarbeitung – die Geschehnisse beschäftigen nicht nur die Behörden

Zudem werden die Konterfeis auf einem Banner abgebildet. Und das Ganze für 18,94 Euro, die auch in der Summe die entgangenen Einnahmen durch ein ausverkauftes Haus natürlich nur marginal ersetzen können. Aber es geht bei dieser Maßnahme der KSC-Marketingabteilung neben dem finanziellen Aspekt auch und gerade um die emotionale und die psychologische Wirkung.

Sponsor stellt seine Werbefläche zur Verfügung

Möglich macht das Fanfoto-Vorhaben der KSC-Exklusivpartner Hettmannsperger Bohrgesellschaft. Das Unternehmen, das auch beim Millionen schweren Neubau des Wildparkstadions engagiert ist, verzichtet auf seinen normalen Werbebandenauftritt und gibt so den Platz frei für die Kopfbilder der KSC-Anhänger.

Firma gehört „Bündnis KSC“ an

Die Firma aus Ötigheim gehört auch zum „Bündnis KSC“ an. Dieser Kreis von zehn Unterstützern hat vor drei Wochen mit seinem Sechs-Millionen-Beitrag dafür gesorgt, dass die Insolvenz des klammen Clubs verhindert werden konnte und dass der bisherige Präsident Ingo Wellenreuther seinen Rücktritt erklärte. „Gerne unterstützen wir die Fanfoto-Aktion zum Derby gegen den VfB Stuttgart, indem wir auf unser normales Bandenbild verzichten. So haben Fans zumindest auf dem virtuellen Weg die Möglichkeit, beim Derby dabei zu sein“, erklärt Gerhard Breite, Geschäftsführer des Unternehmens, laut einer Pressemitteilung des Vereins.

Auch interessant: Kritik am Polizei-Einsatz im Hinspiel – das spielte sich im Vorfeld des Derbys ab

Um weiteres Geld in Zeiten ohne Zuschauereinnahmen zu generieren, hat der KSC zudem ein so genanntes VIP-Unterstützer-Paket aufgelegt. Zum Preis von ebenfalls 18,94 Euro können Fans ein virtuelles Ticket sowie einen KSC-Mundschutz erwerben. 20 Prozent der Paket-Erlöse fließen direkt in soziale Projekte von „KSC tut gut“, so der Club.