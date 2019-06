KSC-Fans sammeln ausreichend Geld für Kunstrasen

Anzeige

In den ersten zwei Wochen der KSC-Fananlage sind nach Vereinsangaben mehr als 1,7 Millionen Euro zusammengekommen. Damit gebe es bereits jetzt genügend finanzielle Mittel, um das erste Teilprojekt der „Vision Wildpark“ zu starten: ein neuer Kunstrasen wird gebaut.

Wie der Zweitligist in einer Pressemitteilung berichtet, soll die erste KSC-Fananlage mit insgesamt 2,5 Millionen Euro ihren Beitrag für die die Erneuerung des Trainingsgeländes am Wildparkstadion (Gesamtkosten: rund zehn Millionen Euro), leisten. Das Projekt wird als „Vision Wildpark“ bezeichnet. Die Finanzierungsphase der Anlage sei in vollem Gange, nach 15 von insgesamt 30 Tagen hätten die Fans der Blau-Weißen mehr als 1,7 Millionen Euro investiert, so die Mitteilung des Vereins.

Baubeginn soll noch in diesem Jahr sein

Damit könne der Startschuss zum ersten Teilprojekt der „Vision Wildpark“ fallen. Für knapp eine Million Euro entstehe hinter der Fasanenmauer ein neuer Kunstrasenplatz. Für diesen Zweck sei nun ein renommierter Architekt für Landschaftsbau im Sportbereich beauftragt worden, die notwendige Ausschreibung zu erstellen und den Prozess planerisch zu begleiten. Baubeginn solle noch dieses Jahr sein, berichtet der KSC.

Über 200 Jugendliche trainieren auf Anlage

Über 200 Jugendliche trainierten zurzeit auf der Anlage rund um das Wildparkstadion. Mit dem neuen Kunstrasenplatz für den Nachwuchsbereich gewährleiste der Verein weitere, bessere Trainingsvoraussetzungen. Edmund Becker, Leiter der Nachwuchsarbeit, sagt: „Infrastruktur ist elementar wichtig für unsere Nachwuchsarbeit. Wir wollen Talente sichten sowie für uns gewinnen und müssen dafür natürlich die Rahmenbedingungen schaffen.“

Appell des KSC-Präsidiums

Noch 15 Tage sei nun Zeit, das Finanzierungslimit von 2,5 Millionen Euro zu erreichen. „Das rege Interesse an der Anlage und die Investitionen unserer Fans in die Zukunft des KSC macht uns sehr stolz. In den verbleibenden Tagen gilt es nun auch noch die restlichen rund 800.000 Euro zu sammeln, um gemeinsam den nächsten Schritt möglich zu machen“, erklärt Präsident IngoWellenreuther und bittet die gesamte KSC-Familie im Namen des KSC-Präsidiums um Unterstützung „auf den letzten Metern“.

Die Vision Wildpark als Gesamtkonzept

Die „Vision Wildpark“ sei ein Gesamtkonzept zur Modernisierung des Trainingsgeländes im Wildpark. Mittelfristig sollten bis zu fünf neue Fußballplätze sowie ein modernes Funktionsgebäude entstehen. Mit der KSC-Fananlage werde ein Beitrag zur Finanzierung dieses Vorhabens geleistet werden.

Über die KSC-Fananlage:

Zur Unterstützung der „Vision Wildpark“ hat der Karlsruher SC gemeinsam mit Kapilendo die erste KSC-Fananlage auf den Weg gebracht. Bei der Fananlage könnten Privatpersonen mit kleinen Beträgen ab 100 Euro online investieren, so der Verein, und erhielten dafür feste Zinszahlungen in Höhe von 4,00 Prozent Festzins pro Jahr sowie 2,00 Prozent Sachzins.