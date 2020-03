KSC-Gegner-Check: Das Wichtigste zu Darmstadt 98

Anzeige

Geisterspiel für den KSC: Die Badener stehen aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus vor einer besonders schwierigen Aufgabe im Abstiegskampf der 2. Bundesliga. Ohne Unterstützung ihrer Fans bekommen sie es mit einem formstarken Gegner zu tun – Darmstadt 98. Das Wichtigste zu den Hessen im KSC-Gegner-Check.

Dass sich der Karlsruher SC in akuter Abstiegsnot befindet, ist spätestens nach der 1:3-Pleite in Heidenheim keine Spekulation mehr. Die Badener sind derzeit punktgleich mit dem Tabellenletzten Dynamo Dresden. Nur das Torverhältnis bewahrt die Badener vor Rang 18. KSC-Trainer Christian Eichner sieht die Partie ohne Zuschauer sehr kritisch: „Die Emotionen von der Tribüne machen den Reiz aus. Ich habe im Fernsehen jetzt einige Geisterspiele gesehen, und es hat sich nicht gut angefühlt.“

Im Heimspiel gegen Darmstadt 98 geht es für den KSC dennoch um extrem viel. Drei Punkte sind beinahe lebensnotwendig bei vier Zählern Rückstand auf Nichtabstiegsplatz 15.

Das ist die Situation bei Darmstadt 98

Die Frustration war den Darmstädtern am Freitagabend im Oktober 2019 ins Gesicht geschrieben. Ein für die Hessen bitteres 1:1-Unentschieden stand nach 90 Minuten auf der Anzeigetafel – das siebte sieglose Spiel der 98er war perfekt. Darmstadt hatte nach neun Spieltagen gerade Mal acht Punkte auf dem Konto. Saisonauftakt verpennt! Ganz anders die Gemütslage beim KSC. Nach neun Spielen waren die Karlsruher mit zwölf Zählern in der oberen Tabellenhälfte (Neunter).

Und nun? Fünf Monate später ist der KSC 17. und Darmstadt seit dem 1. Dezember ungeschlagen. So ändern sich die Zeiten. Unter Trainer Dimitrios Grammozis haben die Hessen eine rasant-positive Entwicklung genommen, sind Sechster mit 36 Punkten.

Umso mehr sorgte Ende Februar die Meldung für Schlagzeilen, dass Grammozis‘ Vertrag im Sommer nicht verlängert werden würde. Wochen zuvor sprachen beide Seiten – Verein sowie Coach – von guten Gesprächen und dass eine Einigung bevorstehe. Nun endet Grammozis erste Amtszeit als Profi-Trainer nach dann eineinhalb Jahren in Darmstadt im Sommer 2020. Besonders der Faktor Vertragslaufzeit soll den Ausschlag gegeben haben.

Ein Jahr, länger wollten die Hessen die Vereinbarung zunächst nicht laufen lassen. Sportchef Carsten Wehlmann erklärte damals in einer Mitteilung: „Aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre haben wir unabhängig von Dimi – dessen fachliche und menschliche Qualitäten wir absolut schätzen – aus wirtschaftlichen Aspekten die Entscheidung gefällt, ihm einen Einjahresvertrag anzubieten.“ Grammozis reichte das bekanntlich nicht.

Der 41-Jährige bedankte sich in der selben Vereinsmitteilung für die Chance und, dass er „sehr gerne Trainer von Darmstadt 98“ sei. Die Grundlage für eine konstruktive Zusammenarbeit sei aber wegen der Vertragsgestaltung nicht gegeben. So salomonisch die Trennung im Sommer nach außen verkauft wurde, soll es intern auch missliche Töne gegeben haben. So soll Grammozis dem „Lilienblog“ zufolge kein Gegenangebot gemacht haben. Zudem sollen Gespräche kurzfristig vom Berater des Griechen abgesagt worden sein.

Das sind die Stärken bei Darmstadt 98

Grundpfeiler des Darmstädter Aufschwungs ist die solide Defensive mit gerade einmal 31 Gegentreffern. Acht Mal spielten die Hessen bisher zu Null. Gegen die offensiv sehr starken Bochumer beim 0:0-Remis ließ die „Lilien“-Abwehr nur eine wirkliche Großchance zu.

Durch das Duell mit den Bochumern wurde aber deutlich, wie stark die Darmstädter Offensive abhängig von Stürmer Serdar Dursun ist. Trifft der Deutsch-Türke nicht, lahmt der Angriff. Dursun bestätigt seine gute Leistung aus der Vorsaison im Trikot der Hessen. 2018/2019 netzte er elf Mal ein, bereitete sieben Treffer vor.

In der laufenden Spielzeit hat er die Elf-Tore-Marke bereits erreicht, dazu kommen vier Vorlagen. Dursun, 28, äußerte sich gegenüber der „Bild“ bereits Anfang des Jahres hinsichtlich einer möglichen Nominierung für das türkische Nationalteam: „Da gibt es weltweit keinen türkischen Angreifer in den beiden höchsten Spielklassen, der mehr erzielt hat. Also ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben.“

Neben Dursun überragt in der laufenden Spielzeit auch Abwehrchef Dario Dumic. Der 28-Jährige hat bislang jede Minute der Saison auf dem Platz gestanden. Selbst eine Kopfverletzung inklusive Turban – wie beim Sieg gegen Heidenheim – stoppte den Mann aus Bosnien und Herzegowina bislang nicht. Und: Torgefährlich ist der 1, 93 Meter große Innenverteidiger auch noch, hat schon vier Treffer erzielt. Sein Gewaltschuss zum 2:1-Auswärtsdreier in Nürnberg war einer der Höhepunkte der laufenden Saison.

Das sind die Schwächen bei Darmstadt 98

Unruhe ist bei den Hessen in erster Linie wegen der Situation um Trainer Grammozis vorprogrammiert. Carsten Wehlmann, der sportliche Leiter der Darmstädter, war bemüht, die ausgebliebene Einigung mit dem Noch-Trainer nicht allzu hoch zu hängen: „Wir sind hundertprozentig davon überzeugt, die Spielzeit gemeinsam zu einem erfolgreichen Ende zu führen.“ Auch der Ex-Bundesliga-Profi selbst bediente sich der gängigen Wortspiele: „Mein voller Fokus gilt nun den verbleibenden Spieltagen, die ich zusammen mit der Mannschaft so erfolgreich wie möglich absolvieren möchte.“ Wie die Chefetage der „Lilien“ bei einer möglichen Niederlagenserie reagieren würde, ist hypothetisch.

Auswirkungen hat die fehlende Einigung mit Grammozis aber auch auf die sportliche Leitung für die Saison 2020/2021. 13 Verträge laufen derzeit aus. Obwohl Wehlmann gegenüber der „Bild“ erklärte, keinen allzu großen Umbruch herbeiführen zu wollen: Harte Entscheidungen wird es geben.

Mit Tobias Kempe, Marcel Heller, Kapitän Fabian Holland und Yannick Stark sind vier langjährige Gesichter der Darmstädter im Sommer ablösefrei. Kempe war bereits zu Rundenbeginn kurzzeitig auf dem Abstellgleis, kämpfte sich aber wieder an die Startelf heran. Und ist aktuell mit neun Scorerpunkten der zweiteffektivste Offensivspieler der Darmstädter. Vor der Partie gegen den KSC prognostizierte Kempe gegenüber dem „Lilienblog“ ein „kampfbetontes Spiel“. In Phlipp Hofmann hat er zudem eine Stütze im Karlsruher Spiel ausgemacht: „Den suchen sie immer.“

Noch massiver ist der mögliche Einschnitt in der Innenverteidigung. Mit Dumic und Immanuel Höhn hat auch die Stammzentrale in der Abwehr kein Arbeitspapier über den 30. Juni hinaus. Dumic ist derzeit vom FC Utrecht ausgeliehen.

Wie sich diese Störfaktoren auf die verbleibenden Spiele auswirken, kann niemand vorhersehen. Die erste Partie nach der Bekanntgabe wurde zumindest mit 2:0 gegen Heidenheim gewonnen. Wohin der Weg der „Lilien“ gehen wird, werden die nächsten Spiele zeigen.

Diese ehemaligen KSC-Profis spielen für Darmstadt 98

Ein Ex-Karlsruher ist einer der Gewinner der Darmstädter Vorbereitung auf die Rückrunde. Matthias Bader, quasi alle Jugendteams beim KSC durchlaufen, floh in der Winterpause aus Köln. „Ich wollte unbedingt weg“, erklärte er gegenüber dem „Lilienblog“. Gegen eine Ablöse von 450.000 Euro wechselte der gebürtige Pforzheimer den Arbeitgeber. Beim FC ausgemustert und in die zweite Mannschaft verfrachtet, zählt Bader am Böllenfalltor zum Stammpersonal – und hilft zur Not auch als Linksverteidiger aus.

Mit Marvin Mehlem ist ein alter Jugend-Kollege von Bader schon länger fester Bestandteil bei den Darmstädtern. In Karlsruhe gelang dem offensiven Mittelfeldspieler nie der ganz große Durchbruch. Bei den Hessen ist der gebürtige Karlsruher aber zur Stütze in der Offensive geworden, kam bislang in zweieinhalb Jahren auf 77 Spiele. Im Sommer wurde sein Vertrag bis 2022 verlängert.

In der laufenden Spielzeit bereitete Mehlem fünf Treffer vor, nur das Tor selbst traf er noch nicht. Sein größtes Problem ist die fehlende Konstanz. Der 22-Jährige versucht Situationen zu kreativ zu lösen. Das Publikum am Böllenfalltor quittierte Mehlems Leistungen auch schon mit Murren. Grammozis setzt dennoch weiter auf ihn: „Marvin ist ein Spieler, von dem erwartet wird, dass bei jedem Ballkontakt etwas Spezielles rauskommt. Deshalb sieht man ihn meiner Meinung nach auch etwas kritischer als andere.“ Besonders im Gegenpressing sei Mehlem wichtig.

Bliebe noch Florian Stritzel. Der 26-Jährige war drei Jahre Karlsruhes Torwart für die Reserve-Mannschaft. Ein Profi-Einsatz blieb ihm jedoch verwehrt. 2017 wechselte er zu Darmstadt 98. In der laufenden Saison rotierte er wegen einer Verletzung seines Konkurrenten Marcel Schuhen ins Tor und hütete acht Spiele lang solide den Kasten der Darmstädter. Mehr als den Rang der Nummer zwei hat Stritzel aber nach wie vor nicht. Immerhin: Im Sommer 2019 wurde sein Vertrag um zwei Jahre verlängert.