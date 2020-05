KSC-Gegner-Check: Das Wichtigste zu Hannover 96

Anzeige

Folge drei der Corona-Spiele – dieses Mal unter der Woche. Ob gewollt oder nicht, die Profis der ersten und zweiten Liga müssen am Dienstag und Mittwoch ran. Für den Karlsruher SC steht das erste Auswärtsspiel in Corona-Zeiten an. Die Badener reisen in die niedersächsische Landeshauptstadt und treffen bereits zum dritten Mal in dieser Spielzeit – inklusive einer Pokalpartie – auf Hannover 96. Das Wichtigste zum KSC-Gegner im Check.

Der KSC hat die ersten beiden Spiele nach dem Re-Start der 2. Bundesliga recht erfolgreich über die Bühne gebracht. Vier Punkte gegen Darmstadt 98 und den VfL Bochum, dazu spielerisch teilweise überzeugende Ansätze, zeigen: Dem KSC scheint die mehrwöchige Zwangspause eher gut als schlecht getan haben. Wenn auch Halbzweit zwei gegen den VfL aus badischer Sicht durchaus als „glücklich“ bezeichnet werden konnte. „Nach der Pause waren die Verhältnisse wie gedreht. Wir hatten einen fantastischen Torwart heute im Tor […]. Der Punktgewinn geht in Ordnung. Ich werte es in unserer Situation als Punktgewinn und Schritt nach vorne“, bewerte KSC-Coach Christian Eichner.

Hannover 96 hat bis lang erst ein Spiel seit der Corona-Pause bestritten. Das Spiel am 26. Spieltag gegen Dresden musste wegen positiver Corona-Test bei Dynamo auf den 3. Juni verlegt werden. Am vergangenen Wochenende sicherten sich die Niedersachsen durch einen fulminanten 4:2-Erfolg beim VfL Osnabrück drei wichtige Punkte um nicht in den Abstiegskampf zu rutschen. Denn da steckt der Bundesliga-Absteiger trotz Kader mit Star-Potential noch immer irgendwie drin – wenn auch mit etwas Abstand.

Das ist die Situation bei Hannover 96

Durch den Sieg bei Osnabrück vom vergangenen Spieltag springen die Hannoveraner auf Platz neun (35 Punkte). Ein Sieg gegen den KSC könnte für Ruhe bei den Niedersachsen sorgen. Die Betonung liegt auf „könnte“. Obwohl Hannover im Jahr 2020 erst zwei Spiele verloren hat, weiß der gemeine Betrachter nicht so recht, was er von Hannover halten soll.

Zumindest gelangen unter dem neuen Trainer Kenan Kocak zuletzt bessere Auftritte. Der frühere Trainer von Waldhof Mannheim und dem SV Sandhausen trat am Wochenende aber auf die Bremse: “Wir werden nicht den Fehler machen, uns zurückzulehnen und die Taschenrechner rausholen. Wir werden ab Montag den Fokus voll auf den KSC legen.“

Das sind die Stärken von Hannover 96

Seit März nimmt vor allem die Offensive Fahrt auf. Bei den Siegen gegen Kiel, in Nürnberg und bei Osnabrück knipsten die 96er zehn Mal. Besonders gefährlich sind dabei zwei echte Brecher im Angriff. Hendrik Weydandt und Marvin Ducksch. Letzterer wurde mit zwei Toren in der Schlussphase am Wochenende zum Match-Winner. Der Durchbruch für den 1,5 Millionen Euro teuren Stürmer? Noch vor wenigen Wochen hielten sich Abwanderungsgerüchte um den 26-Jährigen. Ein möglicher Tausch mit Darmstadts Serdar Dursun stand im Raum.

Diese Diskussion scheint nun beendet, Ducksch soll bleiben. „Die beiden Tore sind ein Argument“, erklärte 96-Boss Martin Kind. Zwischenzeitlich wurde Ducksch sogar für ein Spiel suspendiert. Durch seine beiden Treffer – wohlgemerkt als Joker – stehen seine Chancen auf einen Startelfeinsatz gut.



Das mögliche Sturm-Duo mit Weydandt, den die KSC-Fans aus dem DFB-Pokalspiel 2018 noch in schlechter Erinnerung haben werden, stellt die Karlsruher Innenverteidiger Daniel Gordon und David Pisot vor eine echte Herausforderung.

Zusätzliche Herausforderungen werden auch Marco Thiede und Damian Roßbach bekommen. Die Karlsruher Außenverteidiger müssen Genki Haraguchi (1 Tor und 1 Vorlage gegen Osnabrück) und Linton Maina in Schach halten. Maina gilt als das größte Talent der Niedersachsen und ist mit acht Assists der beste Vorlagengeber im Team. Auch U-21-Nationalcoach Stefan Kuntz wollte den 20-Jährigen bereits nominieren. Durch die Corona-Absagen sei das aber „nur aufgeschoben“.

Das sind die Schwächen von Hannover 96

Die Niedersachsen zeichnen zwei Negativ-Eigenschaften aus: Da wäre einmal die angesprochene fehlende Konstanz. Und zum anderen ist Hannover heimschwach. Erst im Dezember gelang der erste Dreier zuhause (3:2 gegen Aue). Der zweite Streich folgte dann erst im März (3:1 gegen Kiel). Gerade im ersten Saisondrittel rumorte es bei 96 ziemlich ob der schwachen Auftritte vor eigenem Publikum. Das führte dann auch zur Entlassung von Trainer Mirko Slomka im November.

Fakt ist: Ein Team mit einem Kader wie Hannover sollte mehr als zwei Heimerfolge auf dem Konto haben und auch nicht im Mittelfeld der Tabelle verharren. Möglich, dass die Anforderungen an das prominent-besetzte Team zu hoch wahren. Eine erneute Umstrukturierung im Sommer scheint nicht ausgeschlossen. Viel ausgeben können die Hannoveraner allerdings nicht. Nach dem Bundesliga-Abstieg fehlt weiter Geld.

Das passierte im Hinspiel und dieser Spieler hat eine Karlsruher Vergangenheit

Gordons Last-Minute-Treffer zum 3:3-Endstand und die Ampelkarte für Ron-Robert Zieler: Die Nachspielzeit aus der Partie in der Hinrunde haben viele KSC-Anhänger bestimmt noch nicht vergessen. Hier geht es zum Spielbericht.

Ein ehemaliger Karlsruher, der damals bei Hannover bereits auf der Bank Platz nehmen musste, parkt bei der 96ern nun komplett auf dem Abstellgleis. Die Rede ist von Florent Muslija. Der gebürtige Acherner stand im Jahr 2020 nur eine(!) Minute auf dem Feld. Bereits im Dezember sagte Kocak: „Wenn einer nicht mitzieht, dann muss ich die Mannschaft schützen.“ Da hatte er den hochveranlagten Mittelfeldspieler nach 13 Minuten gegen den VfB Stuttgart wieder vom Feld genommen. Muslijas Zukunft in Hannover scheint unsicherer denn je.

