KSC-Gegner-Check: Das Wichtigste zum 1. FC Heidenheim

Baden gegen Schwaben – zumindest im Kleinformat. Der Karlsruher SC muss am Samstag, 13 Uhr, beim 1. FC Heidenheim antreten. Das Team von der Ostalb ist aktuell Vierter in der 2. Bundesliga, die Karlsruher hingegen nur 16. Eine klare Sache also? Die Stärken und Schwächen des 1. FC Heidenheim im KSC-Gegner-Check:

Mit gerade Mal einem Sieg aus den vergangenen fünf Spielen hängt der KSC weiter im Abstiegskampf der 2. Bundesliga fest. Trotz der schlechten Auswärtsbilanz mit nur elf Punkten gelang ausgerechnet beim Gastspiel in Sandhausen der bislang einzige Dreier im Jahr 2020. Logisch, dass KSC-Coach Christian Eichner einen Sieg fordert. Führung statt Rückstand. Aber: „Wir wissen was auf uns zukommt. Heidenheim ist eine laufstarke Mannschaft mit sehr großer Mentalität“, warnte Eichner am Donnerstag bei der Pressekonferenz.

Das ist die Situation beim 1. FC Heidenheim

Drei Punkte trennen den FC Heidenheim vom Hamburger SV, der derzeit auf dem Relegationsplatz für die 1. Bundesliga steht. Klingt, als hätte der HSV eine Schwächephase und wäre eher im Niemandsland der Tabelle anzutreffen. Fakt ist aber: Hamburg ist – aller kleinen Wackler zum Trotz – noch immer voll im Aufstiegsrennen. Das heißt auch: Heidenheim rennt mit. Das Team von der Ostalb zählt zu den positiven Überraschungen der zweiten Bundesliga-Saison. Doch sind Platz vier und 38 Zähler nach 24 Spieltagen so überraschend?

Nicht wirklich, denn Trainer Frank Schmidt und sein Team arbeiten seit mehreren Jahren äußerst erfolgreich. Der aktuelle Höhenflug, der durch eine 0:2-Pleite in Darmstadt zuletzt kurz unterbrochen wurde, ist nicht verwunderlich. Bereits im Vorjahr wurde Heidenheim Fünfter, richtigen Abstiegskampf gab es zuletzt in der Saison 2017/2018. In der laufenden Spielzeit waren die Heidenheimer Stammgast in der oberen Tabellenhälfte.

Das sind die Stärken des 1. FC Heidenheim

Die Stärke von Heidenheim ist ganz klar die Abwehr. Mit gerade mal 25 Gegentreffern hat Heidenheim die zweitbeste Defensive der Liga. Der Defensivverbund um Patrick Mainka ist eingespielt. Mit dem Abwehrchef wurde der Vertrag bereits Ende 2019 frühzeitig um vier Jahre verlängert. Der 25-Jährige sprach in einer Mitteilung von den Werten, die in Heidenheim gelebt werden, die den Ausschlag zur Verlängerung gegeben haben. Die Laufbereitschaft des FCH ist ebenfalls ein Indiz für mannschaftliche Geschlossenheit: 117,25 Kilometer pro Spiel sind der Topwert der gesamten Liga.

FIFA-Schiedsrichter Christian #Dingert pfeift am Samstag unser Spiel beim @FCH1846. Er war bereits bei unserem Saison-Auftaktspiel in Wiesbaden im Einsatz. #FCHKSC #KSCmeineHeimat pic.twitter.com/FyQkWIU5H4 — Karlsruher SC (@KarlsruherSC) March 6, 2020

Trainer Schmidt gilt als Typ, der auf Dinge wie Gemeinschaft und einen gesunden Umgang mit Spielern und seinen Mitmenschen achtet. Über die Bedeutung von Werten äußerte er sich bereits im Herbst 2019 im BNN-Interview: „Wer mich kennt, weiß, wie wichtig mir Werte und Zusagen sind. Aber bei einem muss man aufpassen […]: Wir haben auch hier Erfolgsdruck, hatten nicht nur einfache Zeiten und waren bereit, die Sachen immer gemeinsam anzugehen.“ Seit 2007 ist Schmidt nun schon im Amt, lebt den

1. FC Heidenheim, Offerten anderer Vereine wies er immer wieder ab.

Kaum verwunderlich, dass mit FCH-Legende Marc Schnatterer Spieler im Kader auftauchen, die sich ebenfalls fest mit dem Verein von der Ostalb identifizieren. Schnatterer, der aus der KSC-Jugend stammt, spielt seit 2008 für Heidenheim. Und ist auch in seinem zwölften Jahr noch immer der beste Vorbereiter (sieben Assists) im Team.

Mit bisher vier Treffern strahlt der 34-Jährige noch immer Gefahr aus dem Mittelfeld aus. Heidenheims erfolgreichster Angreifer ist aber Tim Kleindienst. Der Stürmer sorgte besonders im Sommer für Aufsehen, als der Transfer zwischen dem SC Freiburg und dem FCH verkündet wurde. Drei Millionen blechten die Schwaben an die Südbadener. Eine Summe, die in Liga zwei aufhorchen lässt und durch die Transfereinnahmen der Heidenheimer überhaupt begünstigt wurde.

Bislang hat sich der Millionenbetrag aber ausgezahlt. Kleindienst ist Dreh- und Angelpunkt der Offensive, hat zehn Tore der insgesamt 31 Treffer selbst erzielt sowie fünf vorbereitet.

Das sind die Schwächen des 1. FC Heidenheim

Obwohl Kleindienst einer der stärkeren Stürmer der Liga ist, hapert bei den Heidenheimern vor allem das Offensivspiel. Denn wenn Kleindienst ausfällt, so wie beim 0:2 in Darmstadt, geht nicht viel. Am Böllenfalltor kam der FCH erst in der zweiten Hälfte zu Chancen durch Sebastian Griesbeck und Schnatterer – wohlgemerkt nach einer Ecke.

Außer Kleindienst traf für die Heidenheimer in den vergangenen sechs Spielen nur ein weiterer Schütze – nämlich Norman Theuerkauf beim 1:0-Sieg in Kiel. Im selben Spiel kassierte Kleindienst auch eine Gelb-Rote Karte, fehlte daher auch in Darmstadt. Gegen den KSC wird der Stürmer höchstwahrscheinlich wieder von Beginn an auflaufen.

Kompensieren müssen die Heidenheimer dafür den Ausfall von Innenverteidiger Oliver Hüsing, der wegen einer Rot-Sperre zwei Spiele aussetzen muss. Dafür werden entweder Theuerkauf oder Timo Beermann auflaufen.

Was ist noch wichtig?

Die Bilanz der Karlsruher gegen die Schwaben von der Ostalb ist beinahe ausgeglichen. Einen Sieg mehr auf dem Konto haben die Heidenheimer. Nämlich zwei. Insgesamt trafen die beiden Teams erst sieben Mal aufeinander – bei vier Spielen gab es eine Punkteteilung.

So auch beim Duell in der Hinrunde. Damals trennten sich der Karlsruher SC und der 1. FC Heidenheim mit 1:1. Für Karlsruhe traf im September 2019 Philipp Hofmann und der Ex-KSC-Profi Schnatterer.

Am kommenden Samstag, den 7. März (13 Uhr), empfängt der 1. FC Heidenheim 1846 den Karlsruher SC. Auch dabei verkehren wieder die kostenlosen Shuttlebusse an die Voith-Arena.

Alle Abfahrtszeiten: 👉https://t.co/X1dJNP6Z0d 🔴🔵 Zweite Liga. Erste Liebe. #NurDerFCH #FCHKSC pic.twitter.com/5sAw7QxmRP — 1. FC Heidenheim 1846 (@FCH1846) March 4, 2020

Der Mittelfeld-Spieler Schnatterer kickte zwei Jahre für die Reserve der Badener. Der KSC soll auch mehrfach an ihm interessiert gewesen sein. Mit Jonas Föhrenbach hat noch ein weiterer Heidenheimer Spieler eine badische Vergangenheit. In der Spielzeit 2017/2018 kam der Linksverteidiger auf 36 Einsätze.