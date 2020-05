KSC-Gegner-Check: Das Wichtigste zum FC St. Pauli

Anzeige

Drittes Corona-Heimspiel für den KSC. Die Badener empfangen am Samstag, 13 Uhr, den FC St. Pauli. Nach dem 0:0-Remis bei Hannover 96 müssen die Karlsruher punkten, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu halten. St. Pauli wiederum will nicht noch tiefer in den Tabellenkeller rutschen. Das Wichtigste zum Gegner des Karlsruher SC im Gegner-Check

Juli 2019, Vereinsgelände des FC St. Pauli: Trainer Jos Luhukay zerlegt seine Mannschaft bereits vor dem ersten Spieltag in alle Einzelteile: „Es ist für St. Pauli unmöglich, unter die ersten Vier zu stoßen in dieser Saison. Alles über Platz neun wäre ein großer Erfolg.“ Doch damit nicht genug. Luhukay passten auch generelle Eigenschaften seines Arbeitgebers nicht: „Bei St. Pauli gibt es zu viel Bequemlichkeit, zu viel Komfortzone, alle sind zu nett zueinander.“

Das ist die Situation des FC St. Pauli

Knapp elf Monate später steht fest: Luhukay hatte nicht Unrecht. St. Pauli steht nur auf Rang zwölf – mit Kontakt nach unten. Lediglich fünf Zähler fehlen auf Rang 16. Dort steht der KSC, der gegen St. Pauli das letzte Mal in dieser Saison einen direkten Konkurrenten vor die Brust gesetzt bekommt.

St. Pauli kommt in dieser Saison nicht richtig vom Fleck. Zwei Mal gewannen die „Freibeuter der Liga“ das Derby gegen den großen HSV – dennoch trennen beide Teams zwölf Punkte. Auch der Re-Start nach der Corona-Pause darf als wechselhaft bezeichnet werden. Vier Punkte nach drei Spielen, darunter aber auch eine dicke 0:4-Auswärtsklatsche bei Darmstadt 98. Gewinnen die Braun-Weißen nicht gegen den KSC heißt das auch für St. Pauli Abstiegskampf bis zum Schluss.

Das sind die Stärken des FC St. Pauli

Henk Veermann hat Ladehemmung. Der beste Torjäger (8 Treffer) von St. Pauli trifft nun bereits seit mehreren Partien nicht in das gegnerische Gehäuse. Trainer Luhukay nahm sich seinen Schützling bereits vor Tage zur Seite. „Fang einfach an zu arbeiten. Und wenn du arbeitest, dann kannst du auch dein eigenes Glück wieder erzwingen“, sprach der Coach laut der Hamburger MOPO seinem Stürmer Mut zu. Doch auch gegen Heidenheim traf Veermann wieder nicht.

Trotzdem können sich die Paulianer auf ihre Abwechslung im Angriff verlassen. Gleich drei Stürmer haben mindestens sechs Tore erzielt. Natürlich ist das für einen Angreifer kein Topwert. Aber mit dem Ex-Karlsruher Dimitrios Diamantakos (8 Tore), Henk Veermann (8 Tore) und Viktor Gyökeres (6 Tore) verteilt sich die Last im Angriff auf mehrere Schultern. Im Vergleich zum KSC, wo vor allem Philipp Hofmann Dreh- und Angelpunkt der Offensive ist, ist das ein klarer Vorteil. Gyökeres erzielte auch den 1:0-Siegtreffer beim ersten Spiel nach der Corona-Pause gegen Nürnberg.

Der ehemalige KSC-Spieler Diamantakos (2015-2017) war besonders im ersten Saisondrittel äußert erfolgreich, erzielte vier Treffer in den ersten sieben Partien. Danach flachte seine Kurve etwas ab. Vor der Corona-Pause traf er aber gegen Osnabrück und Sandhausen. Seinen besten Auftritt feierte der spielstarke Stürmer übrigens ausgerechnet im Hinspiel. Da traf Diamantakos doppelt gegen den KSC.

Das sind die Schwächen des FC St. Pauli

Nach dem Abgang von Mats Möller Daehli ist Ryo Miyachi der beste braun-weiße Vorbereiter mit sieben Vorlagen. Neben ihm setzt nur Mittelfeldmotor-Motor Marvin Knoll einigermaßen dauerhaft seine Sturmkollegen in Szene. Durch den Weggang des jungen Dänen hat St. Pauli ein kleines Kreativitäts-Problem.

Und dazu kommen noch weitere Schwächen: Defensiv und auch auswärts muss St. Pauli nachlegen. die Norddeutschen haben auf gegnerischem Platz erst einmal gewonnen. Nach dem Darmstadt-Debakel erklärte Luhukay: „Wir waren defensiv viel zu passiv und im Zweikampfverhalten nicht aggressiv genug.“ Dazu kommt, dass die Mannschaft seit zehn Monaten auf Abwehrchef und Kapitän Christopher Avevor verzichten muss.

Der holländische Coach wechselt sein Personal derzeit extrem viel durch. Teilweise, weil er es muss (Gelbsperren oder Verletzungen), teilweise, weil er Dinge probieren will oder muss. Gegen Heidenheim stand so bereits die dritte unterschiedliche Abwehrformation nach der Corona-Pause auf dem Feld. Zwei Mal setzte Luhukay auf eine Dreierkette. Übrigens: Der Versuch mit vier Mann scheiterte in Darmstadt wie erwähnt deutlich. Doch auch die beiden gegentorlosen Partien gegen Nürnberg und Heidenheim offenbarten Potential zur Verbesserung.

Das ist auch noch interessant beim FC St. Pauli

Der Fall George Floyd geht um die Welt. Die Tat erschüttert besonders die amerikanische Sportwelt. Der Tod des Mannes in Minneapolis, der Polizeigewalt zum Opfer fiel, rüttelt auch die Profis des FC St. Pauli auf. Mehrere Spieler, darunter Kapitän Avevor und Philipp Ziereis teilten auf ihren Social-Media-Kanälen Beiträge und forderten „Justice for Floyd“.