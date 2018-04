KSC gewinnt Pokalderby gegen Waldhof Mannheim

Der Karlsruher SC hat das Derby-Halbfinale im bfv-Rothaus-Pokal gegen Waldhof Mannheim mit 4:0 (1:0) gewonnen. Die Toren für die Hausherren erzielten Marvin Wanitzek (22. Minute), Marvin Pourié (66., 91.) und – sehenswert per Fallrückzieher – Fabian Schleusener (70.).

Die Polizei hatte enorme Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um Ausschreitungen zwischen den als verfeindet geltenden Fanlagern zu verhindern. Die Begegnung wurde als Hochrisikospiel eingestuft. So galt etwa rund um das Wildparkstadion ein Alkoholverkaufsverbot. Zudem waren sogenannte Anti-Konflikt-Teams im Einsatz. Wegen der Anreise der Fans wurde die Partie mit zehn Minuten Verspätung erst um 17.40 Uhr angepfiffen. Nach Angaben des KSC waren 14.264 Zuschauer im Wildparkstadion. Geleitet wurde die Begegnung von Schiedsrichter Tobias Fritsch aus Bruchsal.

Vereinzelte Ausschreitungen

Rund um das Spiel kam es zu einzelnen Ausschreitungen: So feuerten Anhänger des KSC offenbar Pyrotechnik in Richtung eines Polizeihubschraubers und Waldhof-Anhänger randalierten am Hauptbahnhof in Karlsruhe. Es gab einige Festnahmen und mehrere verletzte Polizisten. Während der Begegnung wurden im Gästeblock Rauchbomben sowie Böller gezündet.

Fans von Waldhof Mannheim müssen nach Spielende noch warten

Nach der Partie wurden die Fans der Mannheimer von der Karlsruher Polizei aufgefordert, aus Sicherheitsgründen noch 20 bis 30 Minuten im Gästebereich des Stadions zu bleiben.

Wichtiger Hinweis für unsere Gästefans des @svw07: Aus Sicherheitsgründen möchten wir Euch bitten, noch für 20-30 Minuten nach Spielende im Gästebereich zu verweilen! Vielen Dank für euer Verständnis!

Euer Social-Media-Team der #Polizei #Karlsruhe #KSC #SVW #KSVSVW — Polizei Karlsruhe (@Polizei_KA) April 18, 2018

Aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen, etwa am Adenauerring, kam es im Raum Karlsruhe zu Verkehrsbehinderungen.

Im Finale des Pokals wartet der CfR Pforzheim auf den KSC. Falls der Favorit aus Karlsruhe das Endspiel gewinnen, die Dritte Liga aber besser als Rang fünf abschließen sollte, winkt dem Oberligisten aus der Goldstadt eine Teilnahme am DFB-Pokal (der Pforzheimer Kurier berichtete). Das Spiel findet am Pfingstmontag, 21. Mai, statt. Der Austragungsort wird noch festgelegt.

Für den Karlsruher SC steht bis dahin wieder der Aufstiegskampf in die Zweite Liga auf dem Programm. Am Montag gastiert die Schwartz-Elf beim FSV Zwickau.

unter Mitarbeit von Ekart Kinkel