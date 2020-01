KSC-Legende gestorben: Sani-Emil gehörte zum KSC

Ein Heimspiel des KSC ohne den die Fans grüßenden „Emil“ – das war mehrere Jahrzehnte undenkbar. Eine Tour auf der Tartanbahn rund um den Rasenplatz vor und während des Spiels gehörten für den „Sani“ einfach dazu.

Emil Kronenwett, Jahrgang 1934, aus Karlsbad versah sehr lange Zeit den Sanitätsdienst im Wildparkstadion. Der „Emil“, stolz in der DRK-Uniform mit Kappe, ist zigtausenden Fans in Erinnerung.

Über ihn gibt es folgende Anekdote: Bei einem Heimspiel gegen Bayern München lief Emil nahe hinter dem Tor von Sepp Maier vorbei, als ein Schuss knapp das Tor verfehlte. Da sagte Emil: „Da hast du aber Glück gehabt, Sepp.“ Maier antwortete: „Da hast du recht, Emil.“

Emil Kronenwett arbeitete in Karlsbad für die Gemeinde. Kurz vor der Jahreswende ist er gestorben.

Bei den KSC-Fans war Emil beliebt wie die Anteilnahme in den sozialen Netzwerken zeigt. Ein paar Abschiedsworte von ihnen:

Noch in der Hinrunde habe ich ihn gesehen und er hat mich wie jedes Mal begrüßt. Ich kenne den KSC nicht ohne ihn. Er wird mir immer in Erinnerung bleiben, auf seiner Ehrenrunde im Stadion oder auf dem Traktor in Langensteinbach. Ich denke an Dich, mach es gut.

Joachim Seiler auf Facebook