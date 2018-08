KSC meistert „kleine“ Pokalaufgabe

Anzeige

Die erste Aufgabe der Pokalwoche hat Fußball-Drittligist Karlsruher SC souverän gemeistert. Im BFV-Pokal trat der KSC am Dienstagabend beim Landesligisten TSV Höpfingen an und siegte mit 5:0 (4:0).

Am Sonntag steht dann die Aufgabe im DFB-Pokal an, wenn Bundesligist Hannover 96 in den Wildpark kommt.

KSC-Coach Alois Schwartz hatte sein Team auf sieben Positionen verändert ins Rennen gegen den Landesligisten aus dem Odenwald geschickt.

Drei Tore in 15 Minuten

Die erste Chance im Spiel bekam Saliou Sané nach rund vier Minuten. Schlussmann Andre Kaiser war aber bei Sanés Schuss nur wenige Meter vor dem Tor zur Stelle. Vier Minuten später zielte der KSC-Stürmer jedoch nach Steilpass von Martin Röser auf den TSV-Kasten und versenkte die Kugel zum 1:0 für die Karlsruher.

Kaum war die Partie wieder angepfiffen drängte die Offensivfraktion des KSC erneut und Sané bediente Röser (10.), dessen Schuss von Robert Johnson unglücklich ins eigene Tor abgefälscht wurde.

Lange erholen konnten sich die Gastgeber nicht. Marc Lorenz‘ Flanke wurde abgefälscht und schlug zum 3:0 für den KSC im rechten Winkel ein.

Pflichtspiel-Debüt für Möbius

Dann durfte Höpfingen etwas verschnaufen. Erst in der 33. Minute setzte Manuel Stiefler mit seinem Ball in die Tiefe Lorenz in Szene. Der umlief den TSV-Schlussmann und schob zum 4:0 ein.

Die Karlsruher ließen noch Möglichkeiten liegen, so ging es mit der 4:0-Führung in die Pause. Auch in den zweiten 45 Minuten war der KSC das spielbestimmende Team, legte jedoch noch nicht weiter nach.

Dafür kam Justin Möbius zu seinem ersten Einsatz in einem Pflichtspiel für die Karlsruher, nachdem er bisher verletzt ausgefallen war.

Dann hatte Röser (70. und 73.) die nächsten sehr guten Möglichkeiten für den KSC per Freistoß, schoss den Ball aber nur gegen die Latte und beim zweiten Mal knapp am Pfosten vorbei. Sané (76.) war kurz darauf erfolgreicher und köpfte nach Flanke von Kyoung-Rok Choi zum 5:0 ein.

Der KSC-Stürmer hatte auch noch das sechste Tor auf dem Fuß, verpasste jedoch nur knapp das Tor. So blieb es beim 5:0-Sieg des KSC, der am Sonntag im „großen“ Pokal gegen Hannover ran muss.

KSC: Müller, Roßbach (62. Thiede), Stoll, Kobald, Kircher, Hanek, Stiefler (62. Möbius), Choi, Lorenz (62. Stroh-Engel), Röser (80. Gordon) , Sané .