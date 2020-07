KSC-Präsidentschaftskandidat Kai Gruber: „Andere machen es uns vor”

Anzeige

Fünf Kandidaten stellen sich den Mitgliedern des Karlsruher SC für das Amt des KSC-Präsidenten zur Wahl. Wer sind die Bewerber und was wollen sie? Die BNN porträtieren sie in alphabetischer Reihenfolge. Der Zweite in der Reihe: Kai Gruber.

Direkt vor der Produktionshalle der JG Special Products parkt der Sportwagen des Firmenchefs. Hinter der Türe, am Ende des Ganges, erwartet Kai Gruber den Besucher in einem Konferenzraum. Sein Technologieunternehmen fertigt unter anderem Labels und Etikettendrucker mit Inkjet-Lösungen, in dieser Sparte sei seine Firma hier in Elchesheim-Illingen Marktführer in Europa, erzählt der Maschinenbauingenieur. Stolz schwingt mit. Angefangen hatte alles in einer Garage in Muggensturm, nach der Jahrtausendwende wuchs das Unternehmen. Die Geschäfte laufen gut und zwischenzeitlich „wird uns die Halle zu klein, das ist ein ganz normales Wachstum“, verrät der Geschäftsführer.

Der gebürtige Recklinghausener Kai Gruber ist 57 Jahre alt. Nach Ausbildungen zum Maschinenschlosser und zum Maschinenbauingenieur war er zwischen 1991 und 1995 als Vertriebsingenieur in verschiedenen Bereichen, zwischen 2005 und 2011 als Geschäftsbereichleiter und Geschäftsführer in verschiedenen Unternehmen tätig. Seit 2011 arbeitet Gruber als Unternehmensberater für Unternehmen der JG-Gruppe. Seit diesem Jahr ist er zusätzlich Geschäftsführer der JG special products GmbH.

Gruber, 57, geboren in Recklinghausen, lebt im nahen Steinmauern. Für das Foto schlägt der Vater eines Sohnes und einer Tochter vor, dass er sich an der Fräsmaschine oder im Lager am Produktionsstandort ablichten lässt. „Das passt zu mir“, sagt er. Maschinen üben auf ihn ungebrochenen Reiz aus. Und daneben tut es auch der Sport.

Er sei mal im Vorstand des TC Blau-Gold Rastatt gewesen, erzählt Gruber, habe selbst sehr gut Tennis gespielt. Heute sei ihm das nicht mehr möglich. „Die Knie und der kaputte Rücken“, erklärt er.

So wie die Begeisterung für den gelben Filzball gehört auch der Fußball zu seinem Leben.

Faible für Typen mit Meinung

Sozialisiert im Einzugsgebiet des FC Schalke 04, erinnert er sich an unzählige Besuche im alten Parkstadion. Auf dem Platz imponieren ihm offenbar die meinungsstarken Schaffer und Lenker, Spieler also, die sich in den Wind stellen und keine Gefangenen machen. An Stefan Effenberg erinnert er sich als „Dirigenten“, und Grubers Augen strahlen, wenn er über Dominic Peitz spricht. Den „Peitzer“ habe er nie vergessen. Auf dem Platz suchte der ehemalige Mittelfeldspieler des Karlsruher SC die Zweikämpfe und daneben mit derselben Konsequenz die Nähe der Fans.

Fan mit Freunden in der Loge

Gruber, daran lässt er keine Zweifel, ist Fan – mit vier Logenplätzen und der Lust, „Stadien zu besuchen“. Heimspiele des KSC verpasse er nie, inzwischen fahre er „mit Fangruppen auch zu Auswärtsspielen“. Viele „nette und liebe Menschen“ seien ihm bei diesen Anlässen ans Herz gewachsen. Als „partnerschaftlich, transparent, kommunikativ“ charakterisiert er seinen Stil als Geschäftsführer, dafür habe er Erwartungen, und so sagt er es kategorisch: „Leistung muss erbracht werden.“

Ich muss machen, kann nicht nur verwalten, ich muss gestalten.

Eine Kandidatur als Vize, sollte Holger Siegmund-Schultze Vereinsboss und dessen bisheriges Amt neu besetzt werden müssen, zog er zwischenzeitlich zurück. Er wolle Martin Müller dann keine Stimmen wegzunehmen. „Weil ich Martin Müller als Person und als Top-Sponsor sehr schätze, möchte ich nicht direkt gegen ihn antreten und ihm im Weg stehen“, sagte Gruber am Dienstag.

„Ich muss machen, kann nicht nur verwalten, ich muss gestalten“, nennt er sein Credo. Und wenn er sich eine Auszeit davon nimmt, fahre er in sein Häuschen in die Schweiz und suche dort Erholung beim Wandern.

Anwalt der Sponsoren

Im vergangenen Herbst hatte sich Gruber als Vizepräsident beim Fußball-Zweitligisten beworben. Er wollte im Vorstand ein Gegengewicht zum damaligen Clubchef Ingo Wellenreuther bilden. Als Niederlage nahm er seine gescheiterte Bewerbung danach erklärtermaßen nicht wahr. „Ich war davor sehr unbekannt gewesen, dafür war das Ergebnis beachtlich. Es hat mich nur noch mehr motiviert, ungeachtet der vielen Leute, die mich nochmals ermutigt haben, anzutreten“, sagt Gruber, der sich auch in der jungen Dartsabteilung engagierte.

Er sei nicht Kandidat eines Lagers, versichert er. Abholen würde er auch die im und um den Verein, denen zu lange schon die Wertschätzung gefehlt hat. Mitglieder und Sponsoren hätten sich in den zurückliegenden Jahren „gar nicht mehr wahrgenommen“ gefühlt. Fürs Geld gab es zu wenig Dankbarkeit. Das wolle er ändern, sollte man ihn wählen.

Idee: Ein Kreis aus Sportberatern

Über das Thema Tradition sei beim KSC „viel geredet“, aber „nichts gemacht“ worden. Auch da habe er andere Vorstellungen. Dass sich Gremien in das „tägliche Geschäft des Sports“ einmischen, untergrabe „automatisch die Verantwortlichen“. Also auch Sport-Geschäftsführer Oliver Kreuzer. So sei Gruber ein „Verfechter von Sportberatern“ und erklärt: „Wir lassen uns steuerlich und rechtlich beraten, warum nicht auch im Sport? Von Fachleuten, die neutral an die Sache rangehen. Ein Gedanke ist in meinen Augen immer eine Einbahnstraße, so ist es immer gut, mehrere Meinungen zu haben.“

Über allem stehe, dem Nachwuchs wieder mehr Chancen bei den Profis zu ermöglichen. Nur so könnten sich Talente entwickeln und perspektivisch einen Marktwert entwickeln. „Wichtig ist, dass wir die Einnahmeseite stärken“, weiß Gruber, der die Sponsorenakquise überregionaler ausgelegt sehen möchte. „Andere machen es uns vor. Die Großunternehmen sehen den Fußball als Business. Ein Verein, in den sie investieren, muss attraktiv sein.“

Warum er es mit dem KSC hält? „Ich leide gerne“, sagt Gruber, stutz, lacht und korrigiert sich sofort selbst. „Ich leide natürlich nicht gerne. Aber Fan des FC Bayern zu sein, das kann jeder“. In fünf, sechs Jahren sehe er den KSC dort, wo sich der SC Freiburg seinem Selbstverständnis nach verortet hat: „Unter den besten 20 Mannschaften in Deutschland.“ Das wäre mal ein Etikett.