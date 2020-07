KSC-Präsidentschaftskandidat Rolf Dohmen: „Denen zeigst du nochmal, was du kannst”

Anzeige

Fünf Kandidaten stellen sich den Mitgliedern des Karlsruher SC am 30. Juli für das Amt des KSC-Präsidenten zur Wahl. Wer sind die Bewerber und was wollen sie? Die BNN porträtieren sie in alphabetischer Reihenfolge. Der erste in der Reihe: Rolf Dohmen.

Als Treffpunkt hat Rolf Dohmen die Brunnenanlage mit Emil Sutors Kunststeinplastiken „Eurydike“ und „Orpheus“ ausgewählt. Den Haydnplatz hält er für das „schönste Eck der Stadt“, nur am Wochenende sei hier gerade „unheimlich viel los“, und Menschen verwechselten das Grün mit einem Schwimmbadrasen.

Geboren wurde Rolf Dohmen am 4. April 1952 in Kreuzau. Als Fußballprofi erlebte er Stationen bei Fortuna Köln (1975-1978), beim Karlsruher SC (1978-1982) und beim SV Darmstadt 98 (1982-1985). Nach der aktiven Laufbahn arbeitete er in der Geschäftsführung der deutschen Zweigstelle von Nike und war später Mitbegründer einer Beratungsagentur. Als Sportdirektor war er bei Eintracht Frankfurt (2001) und später beim KSC (2002 bis 2009) tätig.

Hier im Musikerviertel in der Weststadt wohnt der 68-Jährige gleich ums Eck. Nicht zum ersten Mal in seinem Leben. Musik? „Meine Alexa spielt mir automatisch 80er und 90er Musik, aus der Zeit also, als ich steil gegangen bin“, verrät Dohmen, bekennender Genussmensch, der Karlsruhe so gut und lange kennt wie Karlsruhe ihn. Ab und an komme es vor, dass er bei Alexa die „Bläck Föös“ bestellt. Dann kann er nicht anders, als Herzens-Kölner.

Der ältere seiner beiden Brüder regierte im vergangenen Jahr in Kreuzau als Karnevalsprinz. Die Brüder und die heimische Folklore sind Dohmen nah geblieben, obwohl er seit 40 Jahren, mit kürzeren Unterbrechungen, am Oberrhein zuhause ist. „Auch als ich in Darmstadt und Frankfurt lebte, bin ich hier zum Friseur und mit meinen Freunden weggegangen. Karlsruhe ist meine Stadt, wird das bleiben, und ich werde hier höchstwahrscheinlich auch sterben“, schätzt er. Schuld an dieser schicksalhaften Verkettung ist der Fußball, nur der KSC.

Ein Typ zwischen Macher und Macker

Einen stadtbekannten Menschen wie ihn neu zu entdecken, ist beinahe unmöglich. Da wären die Klischees. „Disco Dohmen“. Maserati. „Schussmaschine“, wie ihn sein früherer Mitspieler Wolfgang Trapp bis heute nennt, weil Dohmen auch nach dem Training immer wieder Bälle auf den Kasten schoss. Ausgetreten war er aus dem Verein 2015. „Ich hatte einen Wutanfall“, erinnert er sich. Mit seiner damaligen Frau und der Tochter hätte er gerne Karten für die Relegation gegen den HSV bekommen und erfuhr, dass man ihm dieses Entgegenkommen nicht zeigen mochte.

Ich habe mein Netzwerk immer gepflegt. Ich kann überall anrufen und werde durchgestellt oder habe die Handynummern. Egal, bei welchem Verein in Deutschland oder beim DFB.

Ihm, der nach der Jahrtausendwende, ein halbes Jahr lang ohne Gage, den Verein aus tiefster Misere aufhalf. Ein Typ zwischen Macher und Macker. Eine Frohnatur, der aber auch die Reizbarkeit nicht fremd ist. Als Geschäftsführer eines Kautionsversicherers blieb Dohmen im Berufsleben. Und wie es so ist, als Single und damit eigener Boss im Haushalt? „Wasser ist bei mir noch nie angebrannt“, sagt er und lacht. Am Herd sei er nicht so berühmt, „dafür kann ich super bügeln und gut putzen, meine Wohnung glänzt immer“.

Unpünktlichkeit, Eigensinn und Dickköpfigkeit ärgern ihn. Was er an Menschen besonders schätze? „Wenn sie intelligenter sind als ich, wenn sie mehr können. Deshalb bin ich der Meinung, dass man sich, egal, welche Position man hat, immer die besten Leute um sich schart. Dann kannst du auch Erfolg haben“, sagt er.

Der Gedanke reifte schon länger

Zwischen 1978 und 1982 schnürte er in der Bundesliga die Kickschuhe für den KSC, von 2002 bis 2009 war er dessen Sportdirektor, von 2007 bis 2009 in der Bundesliga. Und jetzt will er also auch als Präsident für bessere Ergebnisse sorgen. Warum das eigentlich, da sein Ende als Manager nicht gerade geräuscharm vonstatten gegangen war? „Es sind zehn Jahre ins Land gezogen. Den Gedanken, in eine solche Rolle nochmal zurückzukehren, hatte ich schon viel früher. Als ich wieder eingetreten bin, war da schon der Hintergedanke: Denen zeigst du es nochmal, was du kannst.“

Netzwerk immer gepflegt

Was könnte ein Dohmen als Präsident? Nützlich netzwerken, gibt er zu verstehen: „Ich habe Verbindungen über meine Fußballkarriere, durch meine Tätikeiten als Nike-Manager, als Berater und als Sportdirektor bei Eintracht Frankfurt und beim KSC“, betont er und sagt: „Ich habe mein Netzwerk immer gepflegt. Ich kann überall anrufen und werde durchgestellt oder habe die Handynummern. Egal, bei welchem Verein in Deutschland oder beim DFB.“

Ideen: Kooperation mit KIT und Nachwuchs strukturieren

Dohmen schaltet um in den Wahlkampfmodus. Er verstehe sich als Teamplayer, der Fußballkompetenz in den Beirat und darin klare Vorstellungen einbringen möchte. Wieder mehr „Harmonie“ in die Gremien zu bekommen, „um die im KSC vorhandenen Ressourcen in die richtigen Bahnen zu lenken“, sei eine der wichtigsten Aufgaben, die er im Falle seiner Wahl verfolgen wolle. „Vertrauen“ und „Achtsamkeit“ müssten ein Comeback im Sport-Club feiern, und eine Kultur, „dass man wieder miteinander und nicht übereinander spricht“.

Darauf aufbauend, ließen sich Strukturen verbessern. Eine engere Kooperation mit dem KIT und eine stärkere Aufstellung in der Nachwuchsarbeit seien erforderlich. Die U23 abzumelden, bezeichnet Dohmen als „Riesenfehler“. Der KSC müsse Geld verdienen, „das geht nur über Erfolg im sportlichen Bereich, für den die Voraussetzungen verbessert werden müssen. Da muss grundlegend etwas verändert werden, aber ganz wichtig wird sein, das NLZ zu strukturieren. Ich glaube, wir haben schon gute Ansätze gezeigt, aber das muss ausgebaut werden“.

Dohmen glaubt an sich und die Geschichte: Spieler, Sportdirektor, Präsident. Wäre ein Ding. Seine Tochter, 17, drücke ihm die Daumen, sagt er, „dass ich es schaffe, um meinem geliebten KSC zu helfen. Sie fragt jeden Tag, ob es etwas Neues gibt“. Gibt es ja: Am Vormittag begann er damit, an seiner zehnminütigen Vorstellungsrede zu schreiben – unterbrochen nun vom Medientermin bei „Eurydike“ und „Orpheus“.