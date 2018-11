Erstes Treffen zu möglicher KSC-Ausgliederung

Anzeige

Der neu gebildete Ausgliederungsausschuss des Fußball-Drittligisten Karlsruher SC hat sich am Mittwochabend zu einer ersten Sitzung getroffen. Mit dabei waren mehr als 20 Vertreter verschiedener Interessensgruppen rund um den Verein. Bei dem Treffen wurde der Prozess einer möglichen Ausgliederung der Profisportabteilung diskutiert.

„Wir wollen eine breite Diskussion über dieses Thema mit allen Vereinsorganen, Mitgliedern, Fachleuten und Vertretern aller Interessensgruppen“, sagte KSC-Präsident Ingo Wellenreuther in seiner Begrüßung vor der persönlichen Vorstellungsrunde. Bis Mitte des nächsten Jahres soll ein Ergebnis feststehen. „Wir wollen hier vor allem ergebnisoffen diskutieren, um die beste Lösung für den KSC zu erreichen“, sagte Wellenreuther.

Mit dabei waren neben Vertretern der Vereinsorgane unter anderem auch Vertreter der Fanszene. Auch zwei Berater der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Deloitte Sport Business Gruppe nahmen an dem Treffen teil.

„Den Prozess der Ausgliederung kann man zu jedem Zeitpunkt machen. Wichtig ist auch hier ein gemeinsamer, transparenter Prozess, um den richtigen Zeitpunkt festzulegen. Der Bau eines Stadions könnte beispielsweise ein gutes „Momentum“ sein“, führte Stefan Ludwig an, Sportbusiness-Leiter bei Deloitte. Er stimmte zu, dass es sinnvoll sei, einen günstigen Zeitpunkt abzuwarten, wann Anteile eines solchen Unternehmens veräußert werden. Dies hänge mit Fragen der Bewertung des Unternehmens KSC zusammen.

Außerdem stellte Ludwig die Voraussetzungen einer Ausgliederung vor. So muss beispielsweise die auszugliedernde Gesellschaft in der 3. Liga ein Mindestkapital von einer Million Euro und in der 2. Liga von 2,5 Millionen Euro aufweisen. Geschäftsführer Michael Becker wies darauf hin, dass eine Beteiligung durch Finanzpartner oder Kapitalgeber bei einem eingetragenen Verein nicht möglich sei. Ob man nach einer Ausgliederung Anteile veräußere, könne man immer noch entscheiden. Wichtig sei, dass man mit guten Strukturen die prinzipielle Voraussetzung dafür schaffe.

Nächstes Treffen am 19. Dezember

Die Firma Deloitte wurde am Ende der Sitzung einvernehmlich mit einer Ist-Analyse des Karlsruher SC beauftragt, um eine Basis für den weiteren Austausch zu schaffen. Es wurde vereinbart, dass sich der Ausgliederungsausschuss das nächste Mal am 19. Dezember zu einem längeren Zukunftsworkshop trifft, bei dem unter anderem auch die verschiedenen möglichen Rechtsformen näher dargestellt und miteinander verglichen werden sollen. Michael Becker informierte, dass Vertreter des KSC verschiedene andere Vereine besuchen werden, die bereits eine Ausgliederung vollzogen haben, um weitere Einblicke in den Ablauf und die Einbindung der Mitglieder zu bekommen.

(pm/bnn)