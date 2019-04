KSC-Profi Stiefler erwartet in München ein „hartes Stück Arbeit“

Anzeige

Der Karlsruher SC geht optimistisch in das Auswärtsspiel am Samstag beim TSV 1860 München. Nach dem Sieg gegen Meppen will der KSC mit einem Erfolgserlebnis im Stadion an der Grünwalder Straße seine Chancen auf den Aufstieg untermauern.

„Ich habe eine positive Bilanz gegen 1860. Ich hoffe das geht so weiter“, freut sich KSC-Profi Manuel Stiefler auf das Spiel am Samstag (13.15 Uhr, ARD) bei 1860 München. Die drei Punkte wären wichtig. Denn der Karlsruh er SC tritt als Tabellenzweiter in München an und will seinen direkten Aufstiegsplatz verteidigen.

„Hartes Stück Arbeit“

„Ich habe noch nicht verloren gegen 1860. Ich hoffe, das geht so weiter, aber dafür müssen wir einiges tun“, weiß Stiefler, dass „ein hartes Stück Arbeit“ auf die Karlsruher Drittliga-Profis zukommen wird. “

„Wir müssen Vollgas geben über 90 Minuten, zusammenhalten und dann hoffentlich die nächsten drei Punkte holen.“

KSC ist gewarnt