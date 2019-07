KSC-Scout in Waidring eingetroffen

Anzeige

Am Donnerstagmorgen sind die KSC-Profis zum Training vor dem ersten Testspiel des Karlsruher SC in Waidring am Abend (17.30 Uhr) gegen SG Sigma Olmütz angetreten. Während KSC-Athletik-Coach Florian Böckler die Mannschaft einwies, kam auch Scout Lothar Strehlau erstmals an den Trainingsplatz.

Gemeinsam mit Sportdirektor Oliver Kreuzer beobachtete er die Einheit, bei der es später auch Elf gegen Elf zur Sache ging. Nebenbei unterhielt man sich angeregt – vielleicht über den voraussichtlich letzten geplanten Neuzugang des KSC.

Am Morgen war aber noch kein neuer Spieler zu entdecken, sondern nur Gesichter, die mittlerweile alle auch den mitgereisten KSC-Fans bekannt waren.