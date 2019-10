KSC-Spieler gaben Autogrammstunde auf der offerta

Eine Autogrammstunde auf der offerta haben am Mittwochmittag mehrere hundert KSC-Anhänger genutzt, um einen vollständigen Kartensatz mit Originalunterschrift „abzustauben“. Knapp eine Stunde standen die Spieler rund um Kapitän David Pisot samt Trainerstab und Sportdirektor zum Signieren bereit.

Schon eine Viertelstunde vor Beginn der Autogrammstunde standen mehr als 60 Fans bereit. Sie reihten sich in eine lange Schlange ein, die auch nach Beginn der Autogrammstunde nicht kürzer wurde. Als die Sieger des Pokal-Spiels in Darmstadt vom Dienstagabend gemächlichen Schrittes zum Stand kamen, brandete Applaus auf. Die Identifikation mit dem Verein ist offenkundig groß. Er hat das in seiner Werbekampagne mit dem Slogan „KSC. Meine Heimat.“ aufgenommen. Ein riesiges Transparent prangte über dem Stand und den Spielern.

Ein Fußball für die Vitrine

In der Schlange standen Kinder, Jugendliche und Erwachsene jeden Alters. Die Spieler unterschrieben eifrig Karten mit ihrem Konterfei darauf – bei dem einen ging das im Akkord, andere beugten sich sorgfältig über jede Karte. „Das ist schon etwas Besonderes“ sagte Maximilian, der an den sitzenden Spielern vorbeigelaufen war und die Autogrammkarten mitgenommen hatte. Der Jugendliche aus Karlsruhe, der viele Heimspiele besucht, war mit seiner Mutter Jenny da und hatte noch einen KSC-Ball von den Spielern unterschreiben lassen. „Den haben wir extra dafür gekauft“, betonte sie lächelnd. Gespielt werden dürfe damit jetzt freilich nicht mehr, fügt sie hinzu. „Der kommt in eine Vitrine.“

Die Spieler saßen eng beieinander, sie unterhielten sich mit den Fans oder auch untereinander, der eine oder andere Witz wurde gemacht.

Gut gelaunt nach Pokalsieg

Die Laune war gut nach dem Sieg im Pokalspiel. Und das obwohl es spät geworden ist: aus Darmstadt kehrte der Tross erst um 1 Uhr nachts zurück, wie Sportdirektor Oliver Kreuzer verriet. „Bis man nach so einem Spiel dann schlafen kann, ist es wahrscheinlich 3 Uhr“, weiß er aus Erfahrung.

Als der Termin für die Autogrammstunde ausgemacht wurde, sei das Zweitrundenspiel im DFB-Pokal noch gar nicht angesetzt gewesen, so der frühere KSC- und Bayernspieler. Wäre das Spiel am Mittwochabend gewesen, hätte der offerta-Termin ins Wasser fallen müssen. Überhaupt gibt es nicht so viele Möglichkeiten im Jahr, den gesamten Kader einmal aus nächster Nähe zu sehen. „Das ist vielleicht nur drei- bis viermal der Fall“, betont Kreuzer.

Regenerationstraining, Autogrammstunde und Freizeit

„Wir machen jetzt die Autogrammstunde, und der Rest des Tages ist dann frei“, plauderte Kreuzer aus dem Leben eines Fußballprofis. Ein Regenerationstraining habe am Vormittag auch schon stattgefunden.