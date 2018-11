KSC-Sportler Robert Marijanovic fährt zur Darts-WM nach London

Anzeige

„Game on“ für Robert Marijanovic: Der Sportler des Karlsruher SC fährt für Deutschland zur Darts-WM nach London und darf im legendären Alexandra Palace, von Fans nur „Ally Pally“ genannt, antreten.

Marijanovic sicherte sich das Ticket für die Weltmeisterschaft, die vom 13. Dezember 2018 bis zum 1. Januar 2019 in Großbritannien stattfindet, am Sonntagabend durch seinen Sieg in der „Superleague Darts Germany“.

Bei dem von „Bild“ in Düsseldorf veranstalteten Turnier gewann der 38-Jährige im Finale mit 10 zu 6 gegen Dragutin Horvat. Entscheidend für Marijanovic‘ Sieg war unter anderem die Treffsicherheit auf die Doppelfelder.

Im zehnten Leg – so heißen die einzelnen Spielabschnitte, in denen 501 Punkte auf 0 geworfen werden müssen – gelangen ihm sieben perfekte Darts in Folge. Im 16. Leg nutzte Marijanovic den ersten Matchdart auf die Doppel-12 zum Sieg. Ein Video von Marijanovic‘ Erfolg ist auf bild.de zu sehen.

Mit Flugangst zur Darts-WM

Neben dem Ticket für die Weltmeisterschaft strich der KSC-Sportler auch 12.000 Euro an Prämie ein.

Für Marijanovic, Spitzname „Robstar“, ist es bereits die dritte Teilnahme bei der Weltmeisterschaft: Er war 2012 und 2015 für den „Ally Pally“ qualifiziert, trat aber jeweils für Kroatien an.

Nach Angaben von „Sport1“ spielt die Nummer 95 der Weltrangliste seit 2017 für Deutschland. Dem Sportsender sagte der 38-Jährige auch, dass er sprachlos sei und zudem hoffe, dass sein Flugzeug sicher ankomme, da er „mega Flugangst“ habe.

Neben Marijanovic treten auch Martin Schindler, Gabriel Clemens und Max Hopp in London für Deutschland ans Oche, die Wurflinie beim Darts.