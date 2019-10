KSC-Tickets gegen VfB Stuttgart sind ausverkauft

Anzeige

Knapp 3.750 Tickets für das KSC-Auswärtsspiel gegen den VfB Stuttgart gingen am Mittwochmorgen an KSC-Mitglieder und Dauerkarteninhaber. Damit ist das Kontingent ausgeschöpft. Normalerweise gibt es in Stuttgart rund 6.000 Karten für Gästefans, aufgrund der Randalen von KSC-Fans bleibt am 24. November jedoch ein Block leer.

Als Ordner Jens Engelmann mit seinem Kollegen Günter Krüger gegen 8.45 Uhr zum Fanshop im Karlsruher Wildparkstadion kam, warteten bereits knapp 500 Fans davor. „Es lief alles friedlich ab“, sagt Engelmann, der sonst Ordner im N-Block ist.

Um 10.30 Uhr waren die Tickets weg

Es war sein erster Einsatz beim Kartenvorverkauf. Lediglich einige Fans seien enttäuscht und verärgert gewesen, als es gegen 10.30 Uhr dann keine Tickets mehr gab. Um 9 Uhr öffnete der Vorverkauf im Fanshop.

Jedes KSC-Mitglied und jeder Dauerkarteninhaber konnte zwei Tickets erwerben. Da alle Karten verkauft wurden, gehen keine Tickets in den freien Verkauf. Die Vorfreude bei den KSC-Anhängern ist groß. Sie werden mit Autos, Bussen und Zügen ins rund 80 Kilometer entfernte Stuttgart reisen.

