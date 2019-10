KSC will im Pokal gegen Darmstadt „stabiler und mutiger sein“

Anzeige

Nach zuletzt fünf Unentschieden in Serie freuen sich die Fans des Karlsruher SC auf die Partie des KSC am Dienstagabend (Anpfiff 20.45 Uhr) beim SV Darmstadt 98. Denn hier wird es definitiv kein Remis geben. In Runde zwei im DFB-Pokal am Böllenfalltor wird der Sieger notfalls im Elfmeterschießen ausgespielt.

Bereits Anfang Oktober waren die beiden Teams in der Zweiten Liga aufeinandergetroffen. Einen Sieger hatte es beim 1:1-Unentschieden auch da nicht gegeben. Zu passiv waren die Karlsruher im Ligaspiel ans Werk gegangen. Die Tore waren je nach einem Eckball zustande gekommen.

Eigene Gesetze

Und nun im Pokal? Wird das ein anderes Spiel? Dass er dafür „drei Euro ins Phrasenschwein“ schmeißen muss, sei ihm klar, sagte Trainer Alois Schwartz, aber es sei so: „Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Aber ich denke, dass es gegen einen Ligakonkurrenten genauso sein wird, wie in der Meisterschaft auch. Ich denke, dass man alles abrufen muss. Diese Spiele sind alle immer eng. Das sind Abnutzungskämpfe.“

Es tue auch mal gut, in Führung zu gehen, sagte Schwartz. „Wir müssen stabiler sein und mutig sein. Wir tun uns gerade schwer, die Balance zu finden.“ Dennoch habe man fünf Mal „nicht verloren“. Als Aufsteiger sei das gut.

680.000 Euro für den Einzug in Runde drei

Elfmeterschießen spiele im Übrigen keine Rolle im Training, so der KSC-Coach. „Ich bin froh, dass Marvin Wanitzek mal einen verwandelt hat“, schmunzelte Schwartz. Wichtig ist ein Sieg für den KSC auch finanziell, denn es winken 680.000 Euro beim Einzug in Runde drei, gibt auch Oliver Kreuzer zu bedenken. Das Geld könne man gut gebrauchen.

Frische Spieler?

„Wichtig ist, dass wir Frische auf dem Platz haben. Es ist denkbar, dem ein oder anderen die Möglichkeit zu geben“, erläuterte Schwartz. Er wolle aber erst noch ausloten, ob alle, die gegen Hannover gespielt haben, regeneriert seien.

Lukas Grozurek werde noch nicht spielen können. Lukas Fröde wiederum sei „spielfähig“ und eine Option, erklärte Schwartz. Kyoung-Rok Choi habe zuletzt sehr gut gespielt und sei ebenfalls eine Option.

Unzufriedenheit bei Pourié und Fink

Dass Anton Fink und Marvin Pourié nicht zufrieden sind mit ihrer Reservisten-Rolle, sei verständlich, so der Trainer. „Dass die grummeln, liegt in der Natur der Sache. Spieler, die auf der Bank sitzen, sollen auch nicht zufrieden sein“, sagte Schwartz. Bei Fink könne man das verstehen, aber Pourié habe mehr Einsätze gehabt. „Da ist es ein bisschen unverständlicher als bei Toni.“

Die unzufriedenen Spieler gebe es in jedem Verein. Es dürften nun mal nur elf Spieler spielen, das habe er nicht erfunden, sagte der KSC-Coach. Auch Marco Djuricin sei so ein Spieler, der sicher auch unzufrieden sei.

Die Spieler müssten eben dann, wenn ihre Zeit käme, bereit sein und alles geben. „Es ist nicht immer einfach, aber letztendlich gehört das zum Geschäft dazu. Wenn man die Chance bekommt, muss man so trainiert sein, dass man sie nutzen kann“, gab Schwartz allen Reservisten mit.

Ob die Chance für den ein oder anderen am Dienstagabend kommt? Für das Pokalspiel wolle er in Sachen Aufstellung nichts verraten, sagte Schwartz.