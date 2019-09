Karlsruhe-Durlach: Brand in Kellerwohnung

Anzeige

In einem Mehrfamilienhaus in Karlsruhe-Durlach hat am Dienstagabend eine Kellerwohnung gebrannt. Laut Polizei Karlsruhe wurde bei dem Feuer, das in der Küche der Wohnung ausgebrochen ist, niemand verletzt, obwohl der Bewohner der Wohnung bei Feuerausbruch in seiner Wohnung war.

Durch Ruß und Rauch soll ein Schaden am Gebäude von rund 30.000 Euro entstanden sein – die Wohnung sei aber weiter bewohnbar. Alle Bewohner wurden rechtzeitig evakuiert. Bisher unbestätigt ist, dass das Feuer durch ein vergessenes Essen auf dem Herd ausgebrochen ist. Nach BNN-Informationen soll der Bewohner der Wohnung alkoholisiert gewesen sein. Die genaue Brandursache muss jetzt von der Polizei ermittelt werden.

BNN