Künstler fliegen beim Karlsruher Weihnachtscircus unterm Zeltdach

Ein riesiger leuchtender Schmetterling hängt kurz vor der Pause plötzlich unter dem Dach des sonst komplett dunklen Zirkuszelts. Es ist ein kalkulierter Wow-Effekt, den die Gruppe Neon Fly liefert. Dass er tatsächlich zündet und die 1 400 Zuschauer auf den komplett ausverkauften Rängen bei der Premiere des Karlsruher Weihnachtscircus am Freitagnachmittag begeistert klatschen, sorgt hinter den Kulissen trotzdem für Erleichterung.

Die fünf an Bungee-Seilen hängenden und nur von Schwarzlicht beleuchteten Artisten von Neon Fly sind als einer der Höhepunkte eingeplant. Sie sind mit ihrer Show zum ersten Mal in Deutschland zu sehen.

Schwerpunkt liegt auf artistischen Nummern

Wohin die Reise in diesem Jahr geht, lässt die Truppe Puje schon eine gute Stunden zuvor erahnen. Die sieben Artisten aus der Mongolei liefern zum Auftakt des Programms eine Flugshow, drehen Salti und Schrauben, stehen teilweise drei Mann hoch übereinander.

Artistische Nummern wie diese sind der Schwerpunkt der elften Ausgabe des Karlsruher Weihnachtscircus auf dem Messplatz – sechs Gruppen beziehungsweise Solo-Künstler zeigen, wozu der menschliche Körper in der Lage ist. Besonders gut kommen bei der Premiere die Auftritte der Truppe Credo am Russischen Barren und von Henry Quaiser an der Pole-Stange an.

Beim Auftritt von Elena Drogaleva und ihren drei Begleitern könnte so manchem Zuschauer schwindlig geworden sein. Die vier Künstler jonglieren mit bis zu 16 Keulen gleichzeitig. Wer gerade wohin wirft oder wie fängt, lässt sich mit dem Auge kaum erfassen. Auf dem Boden landet am Premieren-Nachmittag dennoch keine Keule.

Bauernhoftiere sind in der Manege

Einen Hauch der Bremer Stadtmusikanten bringen Maike und Jörg Probst mit ihren Bauernhoftieren in die Manege. Mal steht Ziege auf Esel, mal springt Hund über Schwein. Und plötzlich flüchtet ein Huhn ins Publikum. Bei den Zuschauern kommt die Nummer genauso gut an wie die Kamel- und Pferde-Dressur von Marlon Spindler.

Vor dem Zelt sorgen diese Auftritte allerdings für Proteste der Tierschutzorganisation Peta, die einen kompletten Verzicht auf Tiere in Zirkussen fordert. Peta kritisiert unter anderem die Unterbringung. „Die wurde erst heute vom Veterinäramt abgenommen und für gut befunden“, entgegnet Zirkussprecher Kevin Leppien.

Komiker sorgt für Unterhaltung in den Pausen

Garant für eine kurzweilige Show ist neben Orchester und Ballett der Komiker Rico, der vor allem den Zuschauern in den ersten Reihen neben Freudentränen auch so manchen Schreckmoment beschert – sei es als schusseliger Koch, als Dirigent fünf mehr oder weniger Freiwilliger oder als Amor.

Nach gut zweieinhalb Stunden geht die Premiere mit stehenden Ovationen und lange anhaltendem Applaus zu Ende. „Das macht uns natürlich sehr glücklich. Standing Ovations sind in Nachmittagsvorstellungen selten. Umso mehr freut uns, dass unser neues Programm beim Publikum so gut angekommen ist“, sagt Zirkus-Direktor Joachim Sperlich.

Vorstellungen bis zum 6. Januar

Der Karlsruher Weihnachtscircus spielt bis zum 6. Januar täglich um 15.30 und 19.30 Uhr. Nur am 24. Dezember und am 1. Januar sind Spielpausen vorgesehen. Für die meisten Vorstellungen bis zum Silvesterabend sind nur noch Restkarten verfügbar. Informationen zum Programm und zum Vorverkauf gibt es unter karlsruher-weihnachtscircus.de.