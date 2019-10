Künstlerin Anna Carta stellt Frauenporträts auf großen Fahnen vor dem Karlsruher ZKM aus

Anzeige

Anna Carta möchte Menschen nicht nur unterhalten. Ihre Kunst versteht die 34-Jährige auch als „politische Arbeit“. Sie soll die Betrachter mit unangenehmen Themen konfrontieren, zum Nachdenken und zur Diskussion anregen. Anna Cartas großformatige, eindringliche Frauenporträts sind während ihrer Diplomarbeit an der Karlsruher Kunstakademie entstanden.

„Es sind sehr unterschiedliche Frauen mit sehr unterschiedlichen Lebensgeschichten, die mich berührt haben“, sagt Anna Carta. Die Malerin, die in der Ukraine geboren wurde, versteht ihre künstlerische Arbeit als ein Tribut an diese Frauen.

Porträts von Frauen mit großem politischen Einfluss

Die Politikerin und Frauenrechtlerin Clara Zetkin, die sich unter anderem für das Frauenwahlrecht einsetzte, ist eine der Porträtierten. „Mich inspirierte unter anderem ihr unerbittlicher Kampf für die rechtliche Situation von Frauen“, erklärt Anna Carta. Sie hat sich intensiv mit den Biografien auseinandergesetzt.

Porträtiert hat sie auch die irakische Menschenrechtsaktivistin Nadia Murad. Die junge Jesidin, die ein Martyrium erlebte und der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) nur knapp entkommen ist, lebt jetzt in Baden-Württemberg. Heute kämpft die Friedensnobelpreisträgerin für die Rechte von Frauen und Mädchen und gegen sexuelle Gewalt. „Obwohl extrem traumatisiert, hat sie die Kraft, um auf die Situation der Frauen aufmerksam zu machen und darüber zu sprechen“, betont die Künstlerin.

Auch Nadiya Savchenkos Biografie hat Anna Carta berührt. Wie Carta wurde auch Savchenko in Kiew geboren. „Sie war die erste ukrainische Kampfpilotin“, berichtet die Künstlerin. 2014 wurde Savchenko gefangen genommen und in einem Schauprozess in Moskau zu 22 Jahren Haft verurteilt, weil sie einen Angriff auf zwei russische Fernsehjournalisten gesteuert haben soll. 2016 kam sie im Tausch gegen zwei russische Kriegsgefangene wieder frei. Sie wurde in der Ukraine zunächst als Heldin gefeiert und später als „Terroristin“ beschimpft.

Alle diese Persönlichkeiten haben allen gesellschaftlichen Konventionen zum Trotz ihren Weg beschritten.

Anna Carta hat die Frauen sehr subjektiv ausgewählt. Eines eint sie: „Alle diese Persönlichkeiten haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten und allen gesellschaftlichen Konventionen zum Trotz ihren Weg beschritten oder gehen ihn immer noch, unabhängig davon, ob sie die Anerkennung der breiten Öffentlichkeit genießen durften oder nicht.“

Große Fahnen an Holzpfählen

Wer sich mit den Frauen auseinandersetzt, wird auch mit politischen, sozialen und gesellschaftlichen Themen unserer Zeit konfrontiert, findet die Malerin. Anna Carta besucht nach ihrem erfolgreichen Diplom-Abschluss jetzt die Meisterschulklasse an der Karlsruher Kunstakademie. Sie hat selbst keinen geradlinigen Lebensweg: 1984 in der Ukraine zur Welt gekommen, immigrierte sie 1993 als Schulkind mit ihrer Familie nach Israel und wanderte 2007 nach Deutschland aus. „Es ist mir wichtig, ein Bewusstsein für politische Zusammenhänge und gesellschaftliche Abhängigkeiten zu schaffen“, sagt sie.

„Selbstbestimmt einen eigenen Weg zu gehen, ist für Frauen auch in der westlichen Welt noch immer eine größere Herausforderung als für Männer.“ Daher hat Anna Carta ihrer Arbeit den Titel „Per aspera ad astra“ gegeben. „Auf lateinisch bedeutet das so viel wie ,durch Mühsal gelangt man zu den Sternen‘“.

Anna Carta hat die Frauenporträts als Fahnen konzipiert. Dafür wurden die Porträts über Monate hinweg überlebensgroß mit Tusche auf Mischgewebe gemalt und anschließend an Holzkonstruktionen angebracht. „Der Stoff steht mit seiner Fragilität und Zärtlichkeit für die Verletzlichkeit des menschlichen Wesens“, erläutert die Malerin. Das Holz charakterisiere die Stärke der Frauen.

Ort der Ausstellung bewusst gewählt

Zu sehen sind die 16 Frauenporträts von diesem Freitag an bis einschließlich Sonntag auf dem Platz der Menschenrechte am Zentrum für Kunst und Medien (ZKM). Das städtische Kulturamt unterstützt das Projekt.

Den Ort hat Anna Carta bewusst ausgewählt, nicht nur des Themas wegen. Ein Museums- oder Galeriebesuch stelle für manche eine Hemmschwelle dar. „An öffentliche Plätze kann aber jeder gehen“, betont Anna Carta.

Am Schlossplatz hat es nicht geklappt

Für die Realisierung musste sie zunächst einige bürokratische Hürden meistern: „Damit hatte iAch bislang nicht so viel Erfahrung“, gesteht sie schmunzelnd. Gerne hätte sie ihre Installation auch auf dem Schlossplatz gegenüber dem Platz der Grundrechte gezeigt.

Vom Amt Vermögen und Bau gab es jedoch eine Absage. Ihre Porträts wird die Künstlerin kreisförmig aufstellen. Auch das gehört zum Konzept: „Dies ist dem griechischen Theater entlehnt, das auch als politische Bühne für Diskussionen über Demokratie und Politik diente.“