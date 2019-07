Anzeige

Karlsruhe will es in diesem Sommer der Welt zeigen: Die Schlosslichtspiele vereinen das Schöne, das menschlich Richtige und die Wissenschaft per avantgardistischer Medienkunst zu einem Dreigestirn neuer Harmonie. Mit diesem großen Anspruch wollen Kurator Peter Weibel und die Event-Organisatoren auch bei der fünften Auflage der Schlosslichtspiele die Massen zu Erlebnisabenden auf den Schlossplatz locken.

Das laut Weibel neuartige Zusammenspiel von Ästhetik, Ethik und Erkenntnis soll dem staunenden Publikum auch die Botschaft der Liebe als Schlüssel zur Rettung der Welt bringen. Diese Karlsruher Schlossspiele tragen das Motto „Ein Sommer der Liebe und des Lebens“. Sie sollen als eine Art Anti-Trump-Zitat „Love comes first“ aus der digitalen Kunstwelt in die Wirklichkeit hinaustragen. Weibel und Co geht es um die „die Ursprünge des Universums, der Erde, des Lebens und der Liebe“.

In Kooperation mit Klimaforschern des KIT und Fossilienexperten des Naturkundemuseums wird die Welthistorie als Schöpfungsgeschichte, also künstlerisch auf wissenschaftlicher Basis, an der Schlosswand dargestellt.

Damit stehen diese Schlosslichtspiele auch im Zeichen des Karlsruher Kunstkonflikts um das auch mit der biblischen Genesis-Geschichte spielenden Lüpertz-Projekts für die U-Strab-Bahnsteige. Der Bildhauer Markus Lüpertz schafft 14 Majolika-Reliefs zur Genesis. Peter Weibel führt die vielen Kritiker des Lüpertz-Projekts aus der Karlsruher Kultur- und Wissenschaftswelt an. Auch Oberbürgermeister Frank Mentrup, der bei dem Lüpertz-Projekt als „Ermöglicher“ fungiert, spart nun bei der Präsentation der Schlosslichtspiele 2019 nicht an Superlativen. A

uch dass das legendäre, einst Skandal umwitterte Fest der Liebe in Woodstock vor 50 Jahren nun auf der Schlosswand und mit Fotos in 70 Karlsruher Geschäften ein Revival erfährt, findet er wunderbar. „Die Schlosslichtspiele sind eine Erfolgsgeschichte, die ihres gleichen sucht“, meint Mentrup. So sei der Schlossplatz im Sommer „der Treffpunkt der Region“ und „ein Magnet, der Gäste aus ganz Europa anzieht“.

Übrigens läuft das am 8. August beginnende Spektakel diesmal auch noch eine Woche nach Ferienende, also bis 15. September. 1,4 Millionen Menschen insgesamt haben bislang das Karlsruher Sommerspektakel gesehen. „Die Stadt der Medienkunst, der absolute Digitalisierungsort“ finde damit eine herausragende Bühne, freut sich Mentrup. Zudem herrsche während der Karlsruher Spiele „eine ergreifende Atmosphäre“, wo die Menschen in „der Gemeinschaft aufgehoben“ seien.

ZKM-Chef Weibel sieht diese Schlosslichtspiele in einer Reihe mit dem Weltrettungsversuch der Demonstrationen „Friday für Future“. Damit werde ein Zeichen gegen Hass und die Herrschaft der Angst, gegen Unmündigkeit und falsche, unwissenschaftliche auch künstlerische Deutungen der Menschwerdung gesetzt, betont er.

Der Klimaforscher und Meteorologe Johannes Orphal vom KIT unterstreicht, welches enormen Ruf dieser Karlsruher Zweig der Wissenschaft weltweit. „Es geht nicht nur um Betroffenheit, sondern auch um positive Botschaften“, sagt der Forscher. Norbert Lenz, Direktor des Naturkundemuseums am Friedrichsplatz, bezieht dabei deutlich Position gegen den Kreationismus, der die wissenschaftlich bewiesene Evolution bestreitet und behauptet, dass sich das Leben nicht verändert.