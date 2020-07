Kurzarbeit in Karlsruhe verharrt auf hohem Niveau

Anzeige

Auf „ziemlich hohem Niveau“ verharrt in der Region die Kurzarbeit. Der Chef der Arbeitsagentur Karlsruhe-Rastatt, Ingo Zenkner, geht davon aus, dass in seiner Zuständigkeit derzeit 50.000 bis 60.000 Arbeitnehmer dieses Geld beziehen und somit nicht ihr eigentliches Pensum arbeiten.

8.000 Betriebe meldeten zuletzt Bedarf an – wobei es in den Anfängen der Corona-Krise mehr waren. Insgesamt 11.000 Anträge auf Kurzarbeit gingen von Unternehmen ein. Theoretisch hätten damit 160.000 Männer und Frauen diese Leistung beziehen können – bei 467.000 Beschäftigten in der Region insgesamt.

Team der Arbeitsagentur von 11 auf 180 Mitarbeiter aufgestockt

„Am Ende kam es nicht zu diesen Größenordnungen, weil einige Unternehmen sich nur vorsorglich gemeldet hatten und dann doch noch Arbeit da war“, sagt Bereichsleiterin Angelika Heinz.

Das Team, das Kurzarbeit bearbeitet, stockte die Agentur kurzfristig von elf auf über 180 Mitarbeiter auf, Schulungen per Video oder Telefon inklusive. Unter anderem Berufsberater, die sonst mit Jugendlichen im Gespräch sind, halfen mit. „Wir standen seit März Kopf“, so Heinz.

Steigerung um 22.000 Prozent

Kurzarbeit habe es im Bereich der Arbeitsagentur Karlsruhe-Rastatt immer gegeben, aber nicht auf diesem Niveau. Von April bis Juni 2019 lagen Anträge für 724 Arbeitnehmer vor – im gleichen Zeitraum dieses Jahres kam dann die Steigerung um 22.000 Prozent auf fast 160.000 mögliche Bezieher. Vor Corona wollten 2019 weniger als 200 Betriebe dieses Instrument nutzen.

Die Anfragen kamen in Corona-Zeiten quer durch alle Branchen. Besonders betroffen sind das verarbeitende Gewerbe, im Bereich Kfz der Handel und Werkstätten, die Metall- und Elektrobranche sowie die Gastronomie. „Von der Dehoga haben wir Zahlen, dass 95 Prozent der Betriebe in Kurzarbeit sind“, Jenniefer Schmucker von der Arbeitsagentur. In der Gastronomie sei die Lage sehr ernst.

Kurzarbeit soll Kündigungen verhindern

Dennoch betont Zenkner: „Kurzarbeit ist ein Mittel, Kündigungen zu verhindern.“ Ob dies gelingt, wird sich spätestens nächstes Frühjahr zeigen. Kurzarbeit kann man in der Regel nämlich maximal ein Jahr beziehen. Wobei Kurzarbeit bedeutet, dass jemand zwischen zehn und 100 Prozent weniger arbeitet.

Entsprechend fallen dann die Leistungen der Agentur aus. Wie viel Geld die Arbeitsagentur in der Region für Kurzarbeit bereits gezahlt hat, kann sie derzeit noch nicht sagen. „Aber es geht um sehr viel Geld“, so Zenkner.

Betrugsfälle werde nicht erwartet

Dass es wie bei den diversen Rettungsschirmen von Bund und Ländern geschehen zu größeren Betrugsfällen kommt, erwartet er nicht. „Unsere Qualitätsschleifen sind enger.“ Bei der Finanz- und Wirtschaftskrise habe es bundesweit eine hohe dreistellige Zahl von Beanstandungen gegeben, womit man auf etwa 1,5 Prozent kam.

„Wir gehen davon aus, dass es jetzt weniger sind.“ Doch Heinz betont: Jeder Betrieb muss sich auf eine genaue Abschlussprüfung einstellen. Kommt dabei heraus, dass Geld zu Unrecht bezogen wurde, wird dieses zurückgefordert – und im Fall der Fälle wegen Betrugs ermittelt.

Das rät die Agentur im Falle von Kurzarbeit