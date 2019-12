KVV-Kunden können Tickets jetzt auch mit „Apple Pay“ und „Google Pay“ bezahlen

Anzeige

Ab sofort gibt es für KVV-Kunden die Möglichkeit, Tickets bargeldlos mit „Apple Pay“ und „Google Pay“ zu bezahlen. Die bargeldlose Methode ist an allen stationären Fahrkartenautomaten des KVV und in den KVV-Kundenzentren möglich.

„Bargeldloses Bezahlen wird in Deutschland immer beliebter. Deshalb wollen auch wir unseren Kunden gerne diesen Service anbieten“, erklärt Marco Eichsteller, Leiter der Vertriebstechnik beim KVV in einer am Donnerstag veröffentlichten Pressemitteilung.

So funktioniert der bargeldlose Ticketkauf

Der Vorgang funktioniert ähnlich wie das Zahlen per Kreditkarte. Kunden müssen ihr Smartphone mit einem sogenannten NFC-Chip – „NFC“ steht für „Near-Field-Communication“ – lediglich über das Lesegerät am Ticketautomaten halten. Abhängig vom Kreditinstitut der Kunden muss beim Ticketkauf bis 25 Euro keine PIN-Nummer eingegeben werden.

Auch interessant: Keine Kurzstreckentarife: Gelegenheitsfahrer spielen beim KVV eine untergeordnete Rolle

Die App „Google Pay“ für Android-Smartphones oder „Apple Pay“ bei iPhones können kostenlos aus dem „Play Store“ oder „App Store“ heruntergeladen werden. Danach müssen die Apps einmalig mit dem Service des jeweiligen Kreditinstituts oder nach Wunsch mit einem „Pay Pal“-Konto verknüpft werden.

BNN