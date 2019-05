Lacy bleibt nicht in Karlsruhe

Anzeige

Die PSK Lions müssen in der kommenden Saison ohne ihren Topscorer Davonte Lacy auskommen. Der 26 Jahre alte US-Amerikaner hat von seiner Ausstiegsoption Gebrauch gemacht und sucht sich eine neue Herausforderung. Der ursprüngliche Vertrag war bis 2020 datiert.

Für den Karlsruher Basketball-Zweitligisten ist das ein herber Verlust, Lacy war in einer insgesamt schwierigen Saison oft der entscheidende Akteur auf dem Parkett. Mit 486 Punkten war Lacy, der im vorigen Sommer vom Liga-Konkurrenten Ehingen zu den Lions gekommen war, der elftbeste Schütze in der vergangenen Zweitliga-Saison.

Keine Verträge mehr für Ross und Ona Embo

Keine Zukunft in der Mannschaft von Cheftrainer Ivan Rudez haben auch die Aufbauspieler Kahron Roos und Carl Ona Embo, die beide keinen neuen Vertrag mehr bei den Lions erhalten. Mit drei Spielern steht der Club derweil kurz vor einem Vertragsabschluss. Abteilungsleiter Danijel Ljubic hofft darauf, in der kommenden Woche bei ersten Personalien Vollzug vermelden zu können.

Erfahrung auf der Spielmacherposition

In den Kaderplanungen für die neue Spielzeit wollen die Lions auf der zentralen Position des Spielmachers auf jeden Fall wieder auf Erfahrung à la Richard Williams setzen. Ross spielte als Rookie zwar eine ordentliche Saison, empfahl sich aber nicht als zweitligareifer Anführer. Und die Stelle des zweiten Aufbauspielers soll möglichst nicht mit einem US-Profi besetzt werden. Als weiterer Abgang stand bei den Lions bereits Roland Nyama fest, der sich den Tigers Tübingen anschloss.

Die Lions waren trotz Verletzungsproblemen auch in ihrem zweiten Zweitligajahr in die Play-offs eingezogen, dort aber am Hauptrunden-Ersten Niners Chemnitz gescheitert. Für die Sachsen war dann aber im Halbfinale gegen den späteren Meister und BBL-Aufsteiger Hamburg Towers Schluss.